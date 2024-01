Uma publicação viral de Facebook alegava, a 9 de janeiro, que o Metro de Lisboa está a distribuir passes “gratuitos” de 12 meses “pelo preço inacreditável de 2 euros”, o que, por si só, já seria uma contradição. Consta também, anexa ao texto referido, uma imagem do metro na capital portuguesa. Mas o links disponíveis na publicação nos encaminham o utilizador para qualquer site válido. Trata-se, por isso, de uma publicação completamente falsa.

Em primeiro lugar, é preciso dizer que não existe nenhuma notícia onde se refira que o Metropolitano de Lisboa esteja a distribuir passes grátis nas suas instalações. Depois, o Observador entrou em contacto com o Metro de Lisboa para perceber se, de facto, foi lançado algum tipo de campanha do género nas últimas semanas.

A empresa nega essa situação. “A página constante no referido link não é a nossa página oficial e, como tal, nada tem a ver com esta empresa.” Também foi garantido que já estavam a ser tomadas medidas necessárias para “garantir que a página seja removida, tendo já efectuado as respectivas denúncias”, alega a Metropolitano de Lisboa.

⚠️ Tenha cuidado com esta burla! ⚠️ Se vir alguma destas imagens nas suas redes sociais, não clique, são falsas. Para colmatar este problema, denuncie a página e apresente queixa na @PSP_Portugal.

#MetroLisboa pic.twitter.com/Julfc66b6F — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) January 12, 2024

A 12 de janeiro deste ano, o Metro de Lisboa, nas suas redes sociais, fez um post a denunciar uma publicação semelhante à que o Observador aqui verifica. “Se vir alguma destas imagens nas suas redes sociais, não clique, são falsas. Para colmatar este problema, denuncie a página e apresente queixa na PSP.”

Não é verdade que o Metro de Lisboa esteja a vender passes gratuitos de doze meses. A publicação em questão não direciona o utilizador para qualquer site oficial e credível, apesar de escrever “candidate-se”. Por outro lado, o Metro de Lisboa negou ao Observador que tenha feito uma publicação daquele género. Garantiu ainda que qualquer tipo de comunicação legítima pode ser consultada nas redes sociais oficiais daquela empresa.

