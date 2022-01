Um vídeo que mostra centenas de ovelhas mortas num campo de pasto está a ser partilhado nas redes sociais com uma descrição que o associa ao 5G. Não é a primeira vez que a ativação da rede móvel é tema de notícias falsas divulgadas na internet. À semelhança de casos anteriores, também aqui a informação veiculada não corresponde à realidade.

Uma pesquisa online permite concluir rapidamente que os animais não morreram por causa do 5G, mas muito provavelmente devido a um raio. O caso foi noticiado em agosto do ano passado por vários meios de comunicação internacionais, como o jornal britânico Express ou o canal de televisão indiano CNN-News18. O vídeo foi também partilhado no Reddit, com a informação de que “530 ovelhas morreram por causa de um raio na Geórgia”, e também no YouTube, acompanhado dos mesmos dados.

De acordo com o News18, o incidente aconteceu a 9 de agosto de 2021, na região de Ninotsminda, no sul da Geórgia. Cerca de 1.500 ovelhas estariam a pastar no campo naquele dia e mais de 500 terão morrido. Os animais pertenciam a Nikolay Levanov, um pastor da localidade de Tambova.

Apesar de Nikolay Levanov ter afirmado que o gado morreu devido a um raio, não havia confirmação oficial por parte das autoridades, afirmou Artavaz Tonoiani, vice-presidente de Ninotsminda, segundo o News18. “A causa da morte será determinada por um veterinário. A única coisa que por enquanto podemos fazer é encontrar um lugar para enterrar as ovelhas”, disse o mesmo responsável, adiantando que foi criada uma comissão para averiguar o que aconteceu.

Alexander Mikeladze, vice-presidente de Ninotsminda, admitiu ao jornal britânico Daily Star que esta foi a primeira vez que um número elevado de ovelhas morreu num campo de pastagem. Mas o caso não é único. Em agosto de 2019, um evento semelhante foi registado no norte na Noruega, na região de Hardangervidda. Segundo conta o The Guardian, 323 renas foram encontradas mortas, também devido a um raio.

Conclusão

As ovelhas do vídeo que está a ser partilhado nas redes sociais não morreram devido à ativação do 5G, mas muito provavelmente devido a um raio. Foi criada uma comissão para averiguar o que aconteceu aos animais, mas não foi possível encontrar online notícias com as conclusões da mesma. Apesar da incredulidade dos responsáveis perante as declarações do pastor, o caso não é único. Uma situação semelhante foi registada em agosto de 2016 na Noruega, onde mais de 300 renas foram encontradas mortas. A causa da morte foi também um raio.

