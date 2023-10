“Fugindo do comunismo.” Com uma fotografia de uma mulher a nadar no Oceano Atlântico, várias publicações nas redes sociais dão conta de que uma idosa foi apanhada a nadar “sozinha em alto mar sem equipamentos com alta concentração dos tubarões” para fugir daquela ideologia política que o regime de Cuba segue.

Os posts sugerem que a mulher terá sido de alvo de pressões políticas pelo governo cubano: “Esses regimes políticos matam, trucidam e infernizam a vida do ser humano.” Algumas das publicações chegam mesmo a alegar que mais vale “enfrentar tubarões” em alto mar do que viver sob um regime comunista.

A fotografia da idosa a nadar é realmente verdadeira, mas a mulher não estava a “fugir do comunismo”. Em setembro de 2013, a nadadora norte-americana (não cubana), Diana Nyad, de 64 anos na altura, conseguiu nadar desde Cuba até a Flórida, no extremo sudeste dos Estados Unidos.

Como lembra a revista National Geographic, Diana Nyad nadou 177 quilómetros desde Cuba até à Flórida, após cinco tentativas falhadas. A mulher nadou cerca de 53 horas sem qualquer proteção contra os tubarões, que costumam habitar no estreito da Flórida, pelo qual a nadadora passou.

“Foi duro”, confessou Diana Nyad, citada pela revista norte-americana. A tarefa exigente da nadadora, atualmente com 74 anos, inspirou inclusivamente um filme da Netflix, que foi lançado na plataforma de streaming em janeiro do ano passado.

Conclusão

Apesar de a imagem de uma mulher em alto mar a nadar entre Cuba e os Estados Unidos ser real, ela não retrata uma idosa a fugir do regime cubano. Trata-se, sim, de Diana Nyad, uma atleta que conseguiu nadar 177 quilómetros entre os dois países, um desafio que aceitou sem quaisquer motivos políticos por trás.

