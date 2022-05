A pouco mais de quatro meses das eleições presidenciais no Brasil, vão surgindo várias informações sobre pré-candidatos. Uma suposta sondagem, que circula nas redes sociais, aponta que 93% dos inquiridos querem que Lula da Silva, antigo presidente brasileiro e que entretanto já anunciou a sua pré-candidatura, seja novamente preso este ano.

Na publicação, pode ler-se, junto a uma fotografia do ex-presidente: “Lula dispara nas pesquisas! 93% querem ele preso novamente este ano.”

Contudo, não há qualquer sondagem que refira que nove em cada 10 inquiridos tenham respondido que queriam ver Lula da Silva novamente atrás das grades, depois de ter estado preso durante mais de 500 dias.

Há, sim, uma sondagem realizada em março no ano passado pelo instituto de sondagens Atlas Politico, que, entre muitas questões dirigidas aos inquiridos, concluía que 50,1% diziam ser a favor da prisão de Lula da Silva — um número, no entanto, bem diferente daquele que está a ser divulgado numa publicação nas redes sociais.

Puxando a fita mais atrás no tempo, uma sondagem realizada em fevereiro de 2018 pelo Instituto Datafolha, ainda antes de o ex-presidente ser efetivamente preso, e noticiada pela imprensa brasileira, dava conta de que 53% dos brasileiros queriam que Lula da Silva fosse para a cadeia, contra 44% que apoiavam a sua liberdade. Meses mais tarde, já em junho de 2019, numa altura em que o ex-líder brasileiro já estava detido, um estudo do Instituto Paraná indicava que 58% dos inquiridos defendiam que Lula devia continuar preso.

Aliás, já depois de ter sido libertado, em dezembro de 2019, 54% dos entrevistados numa sondagem da Datafolha defendiam que a ordem do juiz para colocar o ex-presidente em liberdade, por decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil, tinha sido justa.

São várias sondagens e várias percentagens que podem ser facilmente encontradas nos motores de busca na internet e que foram sendo noticiadas pela imprensa brasileira. Contudo, não é possível encontrar qualquer estudo que indique que 93% dos inquiridos no Brasil queriam que Lula da Silva voltasse novamente para a prisão.

Lula da Silva já anunciou a sua pré-candidatura à Presidência da República, em eleições que estão agendadas para dia 2 de outubro. No discurso, num evento do Partido dos Trabalhadores, Lula sublinhou que se candidata por “um ato de amor”. O político lidera atualmente todas as sondagens, com mais de 40% das intenções de voto, acima das cerca de 30% do atual presidente, Jair Bolsonaro, que deverá concorrer para uma reeleição.

É de resto um volte-face para a vida política do antigo Presidente, que esteve preso durante 580 dias, na sequência da condenação por corrupção, em 2017, pelo envolvimento na Operação Lava Jato. Lula da Silva foi depois libertado, em 2019, após o Supremo Tribunal Federal ter considerado que o antigo presidente foi julgado por um juiz suspeito e parcial.

Conclusão

Não é possível encontrar qualquer sondagem referente à prisão de Lula da Silva, na qual 93% dos inquiridos tenham respondido que queriam que o antigo presidente brasileiro regressasse à cadeia. A imagem circula nas redes sociais, mas sem qualquer sustentação factual. É, por isso, uma informação falsa.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de factchecking com o Facebook.