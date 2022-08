O aparato militar é grande e o vídeo — partilhado por diversos utilizadores das redes sociais (com milhares de visualizações) — mostra diversas embarcações e aeronaves militares no meio do oceano. A legenda que acompanha as imagens é quase sempre a mesma, com uma ou outra alteração: “Os EUA enviaram porta-aviões e caças para Taiwan. Taiwan, navios de guerra dos EUA em manobra para garantir a chegada iminente de Nancy Pelosi.” As publicações coincidiram com a visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos à ilha em agosto.

Seria possível que assim fosse, mas, desde logo, não houve uma única notícia sobre o assunto na imprensa internacional. O que foi tornado público foi que quatro navios de guerra dos Estados Unidos, incluindo um porta-aviões (menos embarcações do que se vê nas imagens), foram posicionados a leste de Taiwan. A Marinha, segundo a Reuters, considerou-o apenas um ato de rotina, embora tenha garantido que os navios poderiam responder a qualquer tipo de ameaça, numa altura de tensão crescente com a China.

O porta-aviões USS Ronald Reagan estava estacionado no Mar das Filipinas.

Em segundo lugar, uma pesquisa reversa de imagem permite chegar ao mesmo vídeo, publicado no Youtube, em abril de 2021. Só isso bastaria para provar que a imagem não é atual.

Mas há mais: um porta-voz da Marinha garantiu a um jornal norte-americano que aquelas imagens são de um exercício militar no Mar das Filipinas, em 2020, como se pode ver num site do Departamento de Defesa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“O vídeo foi feito por um marinheiro, não é uma produção oficial da Marinha”, afirmou Andrew Bertucci, porta-voz da Marinha, citado pelo USA Today, explicando que as imagens oficiais do exercício “Valiant Shield” podem ser encontradas online.

Entre 2 e 3 de agosto, a Presidente do Congresso norte-americano esteve menos de 24 horas no território de Taiwan. A passagem de Nancy Pelosi pela ilha foi suficiente para o governo de Pequim enviar 21 aviões militares para a Zona de Identificação da Defesa Aérea de Taiwan. A China também aumentou as sanções e suspendeu importações de citrinos, rebentos de bambu congelados e peixe. As exportações de areia para Taiwan também ficaram congeladas.

Pelosi esteve no Parlamento de Taipei e reuniu-se com a Presidente da ilha, Tsai Ing-wen. Antes de seguir viagem prometeu que os laços de amizade Taiwan e os Estados Unidos são para manter “agora e nas próximas décadas”.

“Não se enganem: os Estados Unidos permanecem inabaláveis no compromisso com o povo de Taiwan – agora e nas próximas décadas”, escreveu a presidente da Câmara dos Representantes na sua conta oficial de Twitter.

Conclusão

Falso. O vídeo publicado nas redes sociais (e que já tinha sido partilhado antes) é de 2020 e mostra exercícios militares da marinha dos Estados Unidos no Mar das Filipinas. Quatro navios de guerra dos Estados Unidos, incluindo um porta-aviões (menos embarcações do que se vê nas imagens), foram posicionados a leste de Taiwan. A Marinha, segundo a Reuters, considerou-o apenas um ato de rotina, embora tenha garantido que os navios poderiam responder a qualquer tipo de ameaça, numa altura de tensão crescente com a China.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.