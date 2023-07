As buscas pelo submergível da empresa OceanGate que no passado 18 de junho mergulhou nas águas do Atlântico Norte com cinco tripulantes a bordo, para uma expedição ao local de afundamento do Titanic, só terminaram quatro dias depois, quando a Guarda Costeira dos Estados Unidos encontrou uma série de destroços a flutuar. Mas, soube-se pouco tempo depois, a implosão do aparelho terá acontecido pouco depois de terem cessado as comunicações com a superfície, ou seja, cerca de hora e meia após a submersão.

Desde então, vários especialistas, entrevistados pela imprensa de todo o mundo, desenvolveram outros tantos modelos e simulações sobre como o desastre poderá ter acontecido.

Here's a simulation of how the ill-fated OceanGate Titan likely imploded while diving to the Wreck of Titanic.

The implosion would have happened so fast (likely when the signal was lost) the 5 souls on board wouldn't even have had the window to realize it.

God rest their souls! pic.twitter.com/XmCVpimyab

— Rayo Kasali™ (@RayoKasali) June 22, 2023