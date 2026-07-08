…contávamos o que aconteceu em Agualva-Cacém esta terça-feira quando um autocarro desgovernado matou duas mulheres e feriu pelo menos 25. O incidente aconteceu no terminal rodoviário, por onde todos os dias passam milhares de pessoas. “Olhei para a porta e vi logo pessoas no chão.”

Almada continua com cortes de água e com serviços essenciais fechados. A autarquia vai proibir alguns gastos de água, esperando que no prazo de “duas a três semanas” seja possível ultrapassar as falhas. Na origem das falhas, está o aumento da temperatura, da população sazonal na região e ainda uma “utilização irregular” da rede pública de abastecimento. Este é também o tema da História do Dia.

A Seleção Nacional já está em Lisboa. Os jogadores aterraram esta manhã e seguiram para a Cidade do Futebol, em Oeiras. Houve as habituais fotografias e autógrafos no aeroporto, mas Cristiano Ronaldo não apareceu.

André Ventura tentou, mas não conseguiu travar as guerras internas no Chega. Há uma guerra de influência entre figuras importantes do partido que, distrital após distrital, se tem vindo a partir em facções. Para além das lutas pelo poder, há um avanço da extrema-direita que preocupa.

“Isto foi claramente um jogo comprado e o mundo inteiro viu.” No Mundial, esta terça-feira o jogo entre a Argentina e o Egito foi tão supreendente que os jogadores e seleccionador egípcio dizem que aconteceram “coisas estranhas” e criticaram a arbitragem. A dez minutos do final, a Argentina estava fora do Mundial, mas a história foi outra.