|
|
*|IF:IS_PR!=true|*
*|END:IF|*
|
|
Bata o pé. O Jornalismo independente precisa do seu apoio. Sem os nossos assinantes, não temos voz.
Torne-se assinante agora
|
|
|
Enquanto dormia…
…contávamos o que aconteceu em Agualva-Cacém esta terça-feira quando um autocarro desgovernado matou duas mulheres e feriu pelo menos 25. O incidente aconteceu no terminal rodoviário, por onde todos os dias passam milhares de pessoas. “Olhei para a porta e vi logo pessoas no chão.”
Almada continua com cortes de água e com serviços essenciais fechados. A autarquia vai proibir alguns gastos de água, esperando que no prazo de “duas a três semanas” seja possível ultrapassar as falhas. Na origem das falhas, está o aumento da temperatura, da população sazonal na região e ainda uma “utilização irregular” da rede pública de abastecimento. Este é também o tema da História do Dia.
A Seleção Nacional já está em Lisboa. Os jogadores aterraram esta manhã e seguiram para a Cidade do Futebol, em Oeiras. Houve as habituais fotografias e autógrafos no aeroporto, mas Cristiano Ronaldo não apareceu.
André Ventura tentou, mas não conseguiu travar as guerras internas no Chega. Há uma guerra de influência entre figuras importantes do partido que, distrital após distrital, se tem vindo a partir em facções. Para além das lutas pelo poder, há um avanço da extrema-direita que preocupa.
“Isto foi claramente um jogo comprado e o mundo inteiro viu.” No Mundial, esta terça-feira o jogo entre a Argentina e o Egito foi tão supreendente que os jogadores e seleccionador egípcio dizem que aconteceram “coisas estranhas” e criticaram a arbitragem. A dez minutos do final, a Argentina estava fora do Mundial, mas a história foi outra.
Nesta newsletter encontra as notícias de que precisa para começar o dia bem informado. Já sabe que, ao longo do dia, temos toda a informação sempre atualizada no jornal, na rádio e nos nossos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Se precisar de uma pausa, há desafios novos no Sudoku e no AbraPalavra.
|
|
MUNDIAL 2026
|
|
|
Mundial 2026
|
|
Egípcios estiveram a ganhar por dois golos, mas sofreram reviravolta e acabaram eliminados pela Argentina. No fim, selecionador e jogadores criticaram arbitragem e falaram em "coisas estranhas".
|
|
|
|
Mundial 2026
|
|
A dez minutos do final, a Argentina estava fora do Mundial. Scaloni mexeu, Messi saiu do congestionado corredor central e Egito não foi capaz de travar rolo compressor de um verdadeiro campeão (3-2).
|
|
|
|
Mundial 2026
|
|
Colômbia voltou a levantar uma muralha à frente de Camilo Vargas mas nem por isso a nova geração de ouro passou aos quartos, voltando a falhar no ataque e caindo no desempate por penáltis (0-0, 4-3).
|
|
|
|
Desporto
|
|
Dia 28 será o primeiro sem jogos no Mundial. Seleção nacional chegou esta manhã a Lisboa. Pedro Proença admite que seleção ficou "aquém das expectativas" e anuncia novo ciclo na FPF.
|
|
NOTÍCIAS RELEVANTES
|
|
|
|
|
|
|
PODCASTS
|
|
|
|
Política
|
|
João Torres (PS) critica o ministro da Educação devido à polémica dos exames nacionais. Diz ainda não ter dúvidas de que o Livre é o partido mais próximo do PS, dada a "aproximação do PSD ao Chega".
|
|
|
|
Educação
|
|
De um dia para o outro, sem explicação, um adolescente deixa de existir para os amigos. Como é que um grupo expulsa um dos seus e o que acontece a quem fica de fora?
|
|
|
|
|
Cultura
|
|
Cláudio Ramos reflete sobre a televisão, a fama, a homossexualidade, o Chega e o preconceito. O apresentador fala sem filtros sobre o ódio, a liberdade de expressão e o país que pode estar a mudar.
|
|
|
|
Tempo & Clima
|
|
Apesar do estado alerta só terminar quinta-feira e haver alertas laranja para vários distritos, já está mais fresco. Do outro lado do mundo, um super tufão, maior que o Katrina, faz grandes estragos.
|
|
|
|
|
Saúde
|
|
No verão, não basta beber “quando dá sede”: o corpo perde água antes de nos avisar. A Nutricionista Mariana Chaves esclarece
|
|
|
|
Ministério Da Justiça
|
|
Presidente do IRN diz que houve um pico de pedidos de nacionalidade com a discussão da nova lei mas que os números baixaram desde a aprovação parlamentar de requisitos mais exigentes para residentes.
|
|
O QUE SE PASSA LÁ FORA
|
|
|
|
|
OS NOSSOS ESPECIAIS
|
|
|
OPINIÃO
|
|
|
|
Decadência industrial, dependência da China e empobrecimento das classes médias. Eis os resultados das políticas climáticas europeias.
|
|
|
|
O tema dos fluxos migratórios e suas consequências está para ficar e não deve ser ignorado, em especial por quem coloca a dignidade da pessoa humana no centro das suas preocupações.
|
|
|
|
É a coligação entre poder autárquico, associações de bombeiros, protecção civil e jornalismo que tem mantido um conjunto de mitos inúteis sobre a gestão de fogos
|
|
|
|
De Espanha, nem bom vento, nem boas substituições. O Martínez teimou em não substituir portugueses cansados e Pedro Sánchez não descansa enquanto não substituir todos os espanhóis que não votam PSOE.
|
MAIS PARA LER
|
|
|
Música
|
|
O ícone da música brasileira prepara-se para atuar em Cascais, no Ageas Cooljazz. Em outubro, leva a ópera “Amor Azul” a Lisboa. Em entrevista, reflete sobre o que o move e o que ainda está por fazer-
|
|
|
|
|
Música
|
|
O novo tema dos U2 foi filmado na Cidade do México e marca o regresso do grupo irlandês aos álbuns de estúdio desde "Songs of Experience", de 2017.
|
|
|
|
NOS Alive
|
|
60 mil pessoas por dia esperadas em Algés. PSP com dispositivo reforçado, Carris e CP com serviços especiais e proibição de garrafas de metal, vidro e cartazes ofensivos.
|