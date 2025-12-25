Não há gola alta que aqueça o Natal em Sandringham — ou pelo menos é difícil quebrar o gelo quando a reputação de André Mountbatten-Windsor continua em queda livre. O desaire do ex-duque de York, agora livre de títulos e honrarias, já era uma das sugestões de leitura e oferta para esta estação mas arrisca-se a estar em permanente desatualização. A revelação de milhares de ficheiros do arquivo Epstein tem agitado os últimos dias do ano. Emails dos primeiros anos do novo milénio dão conta de um “Homem Invisível” que escreve a partir de Balmoral — sobre quem meio mundo tem hoje os olhos em cima. Um remetente que assina simplesmente A. e que tanto se revela abalado com a morte de um criado como pede “meninas” para uma viagem ao Peru.