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Não há gola alta que aqueça o Natal em Sandringham — ou pelo menos é difícil quebrar o gelo quando a reputação de André Mountbatten-Windsor continua em queda livre. O desaire do ex-duque de York, agora livre de títulos e honrarias, já era uma das sugestões de leitura e oferta para esta estação mas arrisca-se a estar em permanente desatualização. A revelação de milhares de ficheiros do arquivo Epstein tem agitado os últimos dias do ano. Emails dos primeiros anos do novo milénio dão conta de um “Homem Invisível” que escreve a partir de Balmoral — sobre quem meio mundo tem hoje os olhos em cima. Um remetente que assina simplesmente A. e que tanto se revela abalado com a morte de um criado como pede “meninas” para uma viagem ao Peru.
Na manhã de Natal, não houve trégua mas a paz possível para Beatrice e Eugenie, as filhas do príncipe despojado de todos os seus títulos, que se juntaram ao clã para o tradicional cortejo a caminho da igreja de Santa Maria Madalena.
Se este The Crown da vida real está entre os piores do ano, 2025 encheu-se de ficção que é quase tão boa realidade quanto esta. Em habitual tempo de balanço, os duendes atentos a todos os ramos da cultura popular recordam 34 álbuns (e oito canções) que vale a pena levar do ano velho, filmes memoráveis, e ainda os melhores episódios e as grandes deceções nas plataformas. Porque vamos sempre a tempo daquilo que ainda não vimos, incluindo a saga de um ex-príncipe que já merecia um spin off, e que deverá ter um 2026 agitado.
Um feliz Natal e até para a semana!
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Para fazer
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Séries
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No final de um ano em que a televisão demonstrou mais uma vez ser tela criativa ímpar, eis os títulos que mais impacto deixaram — e a certeza de que vamos sempre a tempo daquilo que ainda não vimos.
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Espetáculos
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Histórias de chegada, exclusão e luta emergem em quase todas as peças do ano. O que fica de 2025? Um périplo pelos grandes momentos do teatro e da dança que passaram pelos palcos nacionais.
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Cinema
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Desencontros trágicos e dilemas políticos, lado a lado com dramas pessoais e pedaços dolorosos de História: assim vivemos nas salas de cinema, guardando também interpretações memoráveis.
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Séries
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De facto, com o streaming parece que não há tempos adormecidos. Nesta semana de Natal recomeça o fim de "Stranger Things", mas há sempre espaço para agendarmos outros títulos. Ora vejam esta lista.
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Restaurantes
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Seja no rooftop de um hotel ou à mesa de um restaurante, de norte a sul de Portugal não faltam sugestões para brindar a 2026. Reunimos 20 planos de réveillon, com ou sem uvas passas à meia noite.
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Cinema
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Uma mãe e duas filhas à procura de mudança em Taipei, o choque entre gerações, o diálogo com as tradições e a diferença, um espelho de uma atualidade social e política complexa. Para ver na Netflix.
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Cinema
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Ilusionista, marca imitada, repetida, variada, nunca suplantada, polémica, imortal. O Nimas, em Lisboa, dedica-lhe uma das maiores retrospetivas de sempre entre nós: 37 fitas, incluindo raridades.
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Para ouvir
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Festivais de Música
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O evento de música pesada também anunciou The Gathering e Imminence. Organização justifica redução do evento a uma única data com calendário de concertos "excecionalmente congestionado" em 2026.
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Música
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Os concertos, marcados para 12 de março no Hard Club, no Porto, e no dia seguinte no LAV, em Lisboa, marcam o regresso da banda e visam "celebrar diferentes gerações de fãs e revisitar o repertório".
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Festivais de Música
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O festival criado no Brasil em 2014 regressa a Cascais nos dias 30 e 31 de maio e, segundo os seus organizadores, o cartaz é uma conexão constante entre as culturas portuguesa, brasileira e africana.
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Música
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Se há discos que são óbvios vencedores neste final de ano, outros há que, sorrateiros mas decididos, conquistaram o mesmo estatuto. Ei-los, orgulhosos, os títulos que fizeram a nossa banda sonora.
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Para ler
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Casas Reais
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Do livro de memórias do Rei emérito de Espanha à biografia não autorizada que expõe as polémicas de André Mountabatten-Windsor, passando por romances históricos com Pedro V e Estefânia.
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Para saber
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Estilo
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Protegeu cavaleiros e pescadores, foi uniforme da contra cultura, e desafiou o nó das gravatas. De Nixon a Putin, de Macron a Costa, também aquece a corrida presidencial.
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Decoração
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Por mais de três décadas Pedro Serra Silva comanda a florista da Rua Castilho, responsável pelo casamento dos duques de Bragança, eventos de embaixadas e da elite portuguesa e africana.
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Família Real Britânica
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Como é tradição na manhã de 25 de dezembro, a família real britânica seguiu junta para o serviço religioso na igreja de Santa Maria Madalena, em Sandringham. Filhas de André juntaram-se ao grupo.
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Casas Reais
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É no próximo ano o casamento da princesa do Liechtenstein em Portugal, o polémico julgamento do filho da princesa da Noruega e as mudanças de André para Sandringham e da infanta Sofia para Paris.
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Nostalgia
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Foram meses de alvoroço e bilhetes caríssimos que esgotaram em 48 horas. 140 anos antes de Rosalía, depois da cólera e da quarentena, Patti, a diva do século XIX dividiu a capital em 1886.
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Casas Reais
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Uma série de e-mails dos anos 2000 mostra correspondência entre Maxwell e um remetente identificado com o pseudónimo "A", que escreve a partir de Balmoral e pede "meninas" para uma viagem ao Peru.
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Família Real Britânica
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A princesa de Gales dividiu o "palco" com a filha de dez anos num dueto de piano para o Royal Carols, o tradicional concerto de Natal da realeza britânica.
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Atores
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Ator tinha sido hospitalizado no dia 20 de dezembro depois de um espetáculo em Bragança. Em comunicado, produtora garante que Monchique "encontra-se neste momento com a sua situação de saúde estável".
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Música
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Dono de uma extensa carreira como guitarrista e cantor de blues e rock & roll, Rea ficou particularmente conhecido por este tema natalício e por "Fool (If You Think It's Over)".
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Celebridades
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Depois de ter faltado à festa de 50.º aniversário de David Beckham, Brooklyn bloqueou agora os pais e os irmãos no Instagram, acentuando o fosso no clã Beckham, cada vez mais de "coração partido".
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Um objeto
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