Quatro formulários, equipa médica e de enfermagem, ambulâncias e mais registos obrigatórios, esta é a parafernália com que a DGS se prepara para higienizar as festas populares.

A coisa está plasmada numa norma datada de 10 deste mês e vem assinada por Rui Portugal, que por enquanto substitui Graça Freitas. Sim, o mesmíssimo sub director-geral da Saúde que no mês de Dezembro de 2020 nos recomendou que fizéssemos “uma troca simbólica de uma compota que um fez” em “visitas rápidas no quintal ou no patamar das escadas do prédio”, além de num tom que me faltam as palavras para qualificar nos ter lembrado que “Não é obrigatório que o Natal se comemore neste país na ceia de Natal”. Pois agora qualquer festa de aldeia que junte mil e uma pessoas passa a ser vista como um risco sanitário e como tal está sujeita à Norma 003/2023, um documento sinistro que olha para qualquer actividade humana como um risco para a saúde.

Como todos estes normativos que se imiscuem na nossa vida quotidiana, a coisa começa por ser apresenta e justificada através de situações verdadeiramente excepcionais: “A existência de normas e boas práticas é fundamental para a gestão dos riscos associados a este tipo de eventos, incluindo os de dimensão internacional, que ocorrem regularmente (como as Peregrinações ao Santuário de Fátima) ou esporadicamente (como a EXPO 98, o EURO 2004, a Cimeira da Nato 2010, a visita do Papa Francisco 2017, o Festival da Eurovisão 2018, a Presidência Portuguesa da União Europeia 2021, a Jornada Mundial da Juventude, entre muitos outros).” Como é mais que óbvio esses eventos já têm estruturas de saúde a funcionar. Esta Norma 003/2023 e os seus quatro questionários procuram intervir e condicionar não os grandes eventos e festivais mas sim os pequenos festejos populares. Basta tentar aplicar aquelas tabelas para o constatar.

