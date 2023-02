Tratar a acne de forma natural não significa que existe um suplemento ou uma superfood que irá fazer milagres. Tratar de forma natural, é em primeiro lugar certificar-se que os fatores essenciais para se ter uma boa saúde, estão todos bem fundamentados. Eles são conhecidos como os quatro pilares da saúde: alimentação, atividade física, boa qualidade do sono e gestão do stress.

A alimentação é uma das partes mais controversas no que diz respeito a acne: o problema será o chocolate, os lácteos ou as comidas gordurosas?

Vários estudos descobriram uma associação entre uma dieta de alto índice glicêmico e a acne. Como isso afeta a pele? Comer alimentos ricos em açúcar eleva os níveis de insulina e consequentemente pode aumentar a produção de sebo, afetar os níveis de SHGB (globulina ligadora de hormônios sexuais) e aumentar a concentração de hormônios andrógenos. Uma dieta com baixo índice glicêmico aumenta a quantidade de SHGB e reduz a quantidade de hormônios andrógenos. Isso é de interesse, pois níveis mais altos de SHGB foram associados a uma menor gravidade de acne.

Outro alimento muito controverso são os lácteos. Aqui vale a pena saber que a evidência para o açúcar é muito mais forte do que para os lácteos. De facto algumas pessoas notam melhorias quando retiram ou reduzem os lácteos, especialmente o leite. A recomendação é que, se sofre de acne, deve evitar o leite. O restantes lácteos, se consumidos, devem sê-lo com moderação e não como um dos grupos principais da sua alimentação diária.

Atualmente, a alimentação das sociedades modernas é pobre em ômega 3 e rica em ômega 6, e isso deveria ser ao contrário. Vários estudos sugerem que este desequilíbrio aumenta os marcadores de inflamação, uma vez que ômega-6 é pró-inflamatório e ômega-3 é anti-inflamatório. Uma maneira eficaz de aumentar a ingestão de ômega-3 é ingerir peixes como sardinha, cavala, robalo, atum, pescada ou salmão selvagem. Fontes vegetais incluem: nozes, chia, linhaça e sementes de cânhamo.

Se você comer muitas carnes criadas convencionalmente e/ou não comer peixe em quantidades suficientes, considere tomar um suplemento de óleo de peixe. O óleo de fígado de bacalhau é uma boa escolha, já que contém as vitaminas D e A.

A carne pode afetar o acne de várias maneiras. A carne vermelha e processada contém uma quantidade significativa de gordura saturada, que pode contribuir para o aumento dos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue.

Em segundo lugar, a carne vermelha e processada também pode ser rica em hormônios e antibióticos, que podem desequilibrar a biologia hormonal do corpo, o que pode desencadear a produção de sebo e a obstrução dos poros.

Por último, a carne vermelha e processada geralmente é rica em sódio e geralmente pobre em nutrientes como antioxidantes, vitaminas e minerais, que são importantes para a saúde da pele.

De acordo com estudos, a melhor dieta para a acne é a de baixo índice glicémico (IG), que se concentra em alimentos com essa característica, ou seja, alimentos que causam uma liberação gradual de açúcar no sangue. Os alimentos com baixo IG incluem frutas, vegetais, grãos integrais, legumes e proteínas magras. A dieta também geralmente recomenda limitar ou evitar alimentos com alto IG, como açúcar, pão branco e massas refinadas.

Vários pacientes chegam ao consultório a seguir uma alimentação vegetariana ou vegana. A maior parte nota melhorias na pele quando começa a seguir esta dieta.

Se conseguirmos tratar a acne apenas com alterações na alimentação, o problema é fácil de ser resolvido. Na maior parte das vezes, os clientes que chegam até mim já tem uma alimentação saudável e notaram melhorias, entretanto desejam melhorar ainda mais, e é então que entra o tratamento com a suplementação e restantes fatores.

Evite alimentos processados, açúcares refinados, gorduras saturadas e laticínios, pois eles podem agravar a acne. Consumir água suficiente também é importante para manter a pele hidratada e limpa.

É importante mencionar que a acne é uma condição multifatorial e uma dieta saudável pode ser apenas um componente do tratamento.