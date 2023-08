Em agosto deste ano surfámos em Portugal a maior onda do mundo. Esta onda aconteceu, não na Nazaré que detém o recorde mundial de ondas, mas em Lisboa, onde a onda chegou e permaneceu durante uma semana. Foi uma onda avassaladora de alegria e boa vontade, formada por um milhão de jovens de todo o mundo.

Estes jovens vieram para Portugal como caminhantes e peregrinos de uma nova esperança. A esperança que a mais profunda das humanidades, aquela baseada no amor ao próximo e na caridade, radique no coração dos mais jovens, os quais serão os cidadãos e governantes do amanhã. A alegria, emoção, civilidade e entrega que se viveu em todos os momentos centrais das Jornadas foi contagiante e uma lição de vida para os mais “adultos”.

Esta semana começámos a surfar uma nova onda jovem em Portugal, esta cíclica e de menor dimensão, mas não de menor importância. A onda anual que leva mais de 50.000 jovens a iniciarem a sua caminhada no ensino superior, onda essa aumentada por mais 50.000 jovens que iniciam os seus cursos de mestrado e doutoramento. Não há tarefa mais nobre num país do que educar as geração jovens e prepará-las para o futuro.

É isso que fazemos na Universidade Católica Portuguesa. Esta semana tive o privilégio como Diretor da CATÓLICA-LISBON de dar as boas vindas a mais de 1000 novos alunos nos programas de licenciatura e mestrado em Economia, Gestão e Finanças, metade Portugueses e metade oriundos de mais de 40 países. A alegria e entrega destes jovens adultos é contagiante e traduz uma esperança renovada de que, através de uma formação rigorosa e humanística, estes jovens venham a ser protagonistas da esperança de uma mudança positiva na sociedade.

Para chegarem aqui e acederem à CATÓLICA-LISBON, estes jovens tiveram enorme mérito académico, demonstraram uma grande disciplina de trabalho ao longo do ensino secundário, e apresentam um grande potencial de futuro. É a missão mais nobre de uma Universidade trabalhar este potencial em bruto, desenvolvê-lo e poli-lo nas jóias mais brilhantes. Isso é feito formando a mente através de um ensino rigoroso que permita aos alunos desenvolverem as bases teóricas que lhe possibilitam perceber o mundo e trabalhar a realidade à sua volta ao serviço dos outros e do bem comum. É feito também formando o caráter destes alunos com sentido ético e orientação para ação através da resolução de problemas concretos com soluções inovadoras. É feito, por fim, com a formação da pessoa inteira para que desenvolva auto-conhecimento e se saiba posicionar numa trajetória de vida com propósito. O lema da CATÓLICA-LISBON é “Achieve Greatness” e partilhamos desde a primeira hora com os nossos alunos que a grandeza atinge-se quando se cria valor para os outros, de forma direta, sistemática, sustentável e em escala.

E é por isso que ensinamos Economia, Gestão e Finanças. Saber gerir bem recursos e pessoas, conseguir desenvolver e levar ao mercado soluções inovadoras, saber investir com inteligência recursos financeiros nas atividades que geram mais valor, saber desenhar e implementar políticas económicas virtuosas, e conseguir inspirar e liderar outros, mobilizando-os em torno de um objetivo comum, estas são das competências mais valiosas na sociedade atual. E são competências que permitem mobilizar a ferramenta mais poderosa que a Humanidade jamais desenvolveu para alcançar o progresso e o bem-estar de todos – a economia de mercado, alimentada pela iniciativa privada, enquadrada por um estado de direito, regulada por técnicos independentes e com o Estado a providenciar o acesso a bens públicos. Quando esta estrutura económica é operada por cidadãos informados, éticos, humanistas e focados na criação de valor, os resultados não têm igual. É missão das escolas de Gestão e Economia que se querem excelentes, como a CATÓLICA-LISBON, trabalharem afincadamente e com inteligência para bem formarem as novas gerações, lançarem carreiras brilhantes e com grandeza, e criarem novo conhecimento em gestão e economia que torne o nosso sistema económico ainda mais capaz de gerar prosperidade e progresso. Nas palavras do Papa Francisco, “não sejamos gestores de medos mas empreendedores de sonhos!”

