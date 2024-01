A anedota da semana podia ser o anúncio, a cargo da dra. Mariana Vieira da Silva, de que, desde a última segunda-feira, o governo não voltará a participar em inaugurações. A piada está no pormenor de, nas semanas anteriores à marcação oficial das eleições, o dr. Costa ter inaugurado até placas comemorativas do facto de o dr. Costa inaugurar placas comemorativas. No passado dia 11, o ministro do ramo inaugurou em Óbidos um centro de saúde sem médicos, decerto inserido na estratégia de racionalização de custos que salvará o SNS. Ou seja, o governo não inaugurará mais nada porque não há mais nada para inaugurar excepto o momento em que aquela gente ostente, pela primeira vez, um pingo de vergonha na cara. E suspeito que o 10 de Março chegará sem podermos aplaudir tamanha efeméride. Porém, a anedota da semana não é esta.

As anedotas da semana têm como invariável protagonista Pedro Nuno Santos, conhecido em círculos fechados, mas abertos ao ridículo, por O Carismático. A primeira anedota versa a ex-CEO da TAP, que afinal, segundo a TAP, não era CEO da TAP, não trabalhava para a TAP e, imagine-se, acumulava trabalho em outras empresas além da TAP, para a qual, recordo, não trabalhava de todo. Pior, os advogados da TAP acusam a senhora de trabalhar mal e porcamente, embora, insistem eles, a senhora não trabalhasse para a TAP. Naturalmente, o dr. Pedro Nuno, que contratara a senhora, ou que julgara tê-la contratado, explica que o assunto não lhe diz respeito. Aconteceu o mesmo com a engenheira cuja indemnização o dr. Pedro Nuno aprovou, sem reparar que aprovou, via WhatsApp. À semelhança de todos os visionários, o dr. Pedro Nuno não presta grande atenção a minudências como a entrada ou a saída de funcionários das empresas que tutela: o interesse dele vai inteirinho para a saída de dinheiro dos nossos bolsos e a entrada do dito em portentosos “investimentos” estatais.

A segunda anedota da semana envolve a escola do filho do dr. Pedro Nuno. Eu nunca traria o petiz para as sórdidas entranhas da vida política, mas foi o próprio pai que, sem pertinência discernível, decidiu exibi-lo às massas no congresso do PS. Também não me meteria nas respectivas opções escolares, mas foi o próprio pai que repetidamente se afirmou um irredutível defensor da “escola pública de qualidade, capaz de responder aos desafios do presente e do futuro”. Tipicamente, a criança frequenta o Colégio Moderno. Pelos vistos, a escola pública não alcançou ainda a qualidade de que a criança carece, nem responde ainda aos “desafios”, presentes e futuros, que um bisneto de sapateiro exige. Já para a ralé, a escola pública chega e sobra.

