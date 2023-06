A Itália, nação antiga, mas Estado recente, é uma terra de grande criatividade e originalidade política. Não falando da História de Roma, da República ao Principado, nem do papel chave de Maquiavel como pioneiro da “ciência de Estado” e pensando apenas na modernidade, no século XX, é impressionante o contributo italiano, de um extremo ao outro do leque ideológico, na inovação teórica e institucional.

É um italiano, Benito Mussolini, que cria o fascismo, uma tentativa de síntese entre as duas ideologias fortes do século XIX – o nacionalismo e o socialismo; como é um italiano, Antonio Gramsci, que faz uma revisão do marxismo-leninismo, em termos de hegemonia cultural, como estratégia para a conquista do poder nas sociedades modernas; são também italianos Benedetto Croce, um fino teorizador do historicismo e do liberalismo, e Giovani Gentile, que aprofundou a construção do Estado fascista na linha do idealismo hegeliano; e, mais recentemente, é ainda um italiano, Antonio Negri, a teorizar uma contestação da globalização capitalista de uma perspectiva marxista.

No pós-guerra, depois do vinténio fascista, dominado pelo anti-fascismo, a primazia do espírito criativo e crítico dos italianos manteve-se, não só na política – onde permaneceu um leque do pensamento e alternativa –, como noutras artes. Tal como os grandes mestres do Renascimento, de Miguel Ângelo a Leonardo, tinham dominado a pintura e a escultura, Visconti, Fellini, De Sica, Rossellini dominariam a sétima arte – o cinema.

