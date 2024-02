O que distinguiu e distingue as direitas das esquerdas – chamemos-lhe assim, por comodidade – nunca foi só a economia. E hoje não o é claramente.

Mas há neste canto ocidental da Europa uma pequena aldeia mediática que resiste ainda e sempre a abandonar o mundo encantado do PREC, os tempos da Guerra Fria ou o que seja. Nesse mundo encantado, as duas direitas que, aparentemente, existem – ambas isentas de “preocupações sociais”, como lhes compete – são: a) uma direita fascista, racista, populista, má e inimiga dos imigrantes, das causas sociais e das amplas liberdades democráticas; e b) uma direita liberal, inimiga dos trabalhadores e amiga dos empresários, da iniciativa privada e do “grande capital”.

Só as esquerdas – boas, generosas, acolhedoras, progressistas e amigas de todos os seres vivos em geral e de cada ser vivo em particular – podem abraçar simultaneamente e sem sombra de demagogia as causas sociais, o Estado Social, os pensionistas, as contas certas, as contas incertas, os nativos, os imigrantes, o mundo global, enfim, o Planeta.

