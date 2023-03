Bem sei que um ano e três meses é uma eternidade em política. Também sei que muitas vezes as previsões acabam erradas (mas por isso dá mais gozo fazê-las). Depois de conversar com muitos em Bruxelas, e a maioria não portugueses, não tenho dúvidas que hoje António Costa é o grande favorito para ser o próximo Presidente do Conselho Europeu. É isso que afirmam muitos que conhecem bem a União Europeia, de várias nacionalidades e até de famílias políticas diferentes.

Obviamente, há imponderáveis que poderão impedir a ida de Costa para Bruxelas, mas, como me disse um veterano de Bruxelas, “se tivesse que apostar hoje, apostava no vosso PM” (naturalmente, expliquei que Costa nunca foi, não é, nem será o meu PM).

Eis o raciocínio de quem aposta em Costa. O PPE deverá continuar a ser o maior grupo político no Parlamento Europeu. Nesse caso, Von der Leyen deverá manter-se como Presidente da Comissão Europeia. Mesmo que não continue, e há quem diga que Biden gostava de a ver como a próxima Secretária Geral da NATO, a(o) próxima(o) Presidente da Comissão Europeia será do PPE (a família política de direita, do PSD e do CDS).

