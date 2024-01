O ano lectivo começa estupidamente em Setembro; o dia lectivo começa estupidamente às oito da manhã; a semana lectiva acaba estupidamente à sexta. Pergunte-se a um professor o que devia ser uma semana lectiva, e devia durar quatro anos; pergunte-se-lhe o que devia ser um dia de escola, e devia ter vinte e oito horas; pergunte-se-lhe quanto devia demorar uma aula, e devia durar três semanas. Caso contrário, perguntam eles, como é que chegaremos ao fim do programa?

Não há mistério: a razão por que os programas são longos é o muito que os professores têm dentro de si para ensinar, o tanto que há para aprender, e o tempo que demora a verificar se tudo foi ensinado e aprendido em termos. Fará todavia esta meticulosidade parte da natureza humana? A Alemanha de Leste foi historicamente um pouco ríspida, mas em matérias ginasiais era incomparável. Os atletas ao sair da escola chegavam ao pleno emprego preparados para corresponder aos imperativos da cidadania. Mesmo porém nesses casos que tinham tudo para correr bem ficavam algumas coisas por fazer.

Como explicar que apesar do afã indisputado não haja quase professores que consigam chegar ao fim dos seus programas? É provável que quando no ano as borboletas já borboleteiam e as abelhas já abelham possa não ser prático resolver problemas envolvendo “a aplicação da Lei do Decaimento Radioactivo”; ou explicar “a revivescência do fervor religioso e a rarefacção da classe operária”; ou “reconhecer a forma como se constrói a textualidade.” Estes três tópicos tão diferentes entre si têm não obstante em comum o situar-se no fim dos respectivos programas; e mete-se o Pentecostes e as ceifas.

