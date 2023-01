O já famoso questionário de Costa começou com 34 e chegou às 36 perguntas (sem conseguir alcançar as 40 perguntas do questionário de Proust). Mas faltou a Costa a questão fundamental: por que razão aderiu ao PS? Escolha uma ou mais das cinco hipóteses:

É socialista. É uma pessoa de esquerda. O PS oferece possibilidades profissionais atractivas para si, os seus familiares e os seus amigos. No PS, tem acesso a recursos financeiros consideráveis para as empresas dos seus familiares e amigos. Quer casar-se.

No fundo, aquele questionário reduz-se a estas cinco questões. Talvez ainda haja alguns socialistas e algumas pessoas de esquerda no PS, mas as 36 questões assumem que carreiras profissionais, negócios, relações familiares e de amizade estão hoje no centro da vida socialista.

Foi, aliás, isso mesmo que António Costa reconheceu com aquelas perguntas. O PM ficou aflito com a sucessão de casos que afectaram o seu governo e no debate sobre a moção de censura lembrou-se, à última hora, de propor um questionário que convencesse os portugueses da seriedade e transparência do processo de recrutamento socialista. Obviamente, não convenceu ninguém. Agora, muitos portugueses querem saber se os membros do governo, ministros, secretários de estado e adjuntos dos gabinetes cumprem os requisitos do questionário.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.