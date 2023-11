É perfeitamente natural que o alarme, por estes dias, à volta do “perigo da direita radical” não se faça acompanhar de um alarme equivalente à volta do “perigo da esquerda radical”. Até porque, como é sabido, a Esquerda é sempre democrática, frequentável e coligável, e nunca “exacerbada”, “radical” ou “perigosa”. Já a Direita que não seja “moderada” (qualificação que só obtém quando se porta bem e jura solenemente não transpor as “linhas vermelhas” que lhe traça a Esquerda) é invariavelmente infrequentável, incoligável, “radical”, “exacerbada”, enfim, um “perigo para a Democracia”.

Verdade e propaganda

No século XX, os regimes inspirados pela Esquerda Radical excederam largamente em número de vítimas, em longevidade e em galeria de horrores os inspirados pela Direita Radical. Mas parece que, por um estranho fenómeno de esquecimento, a Esquerda é automaticamente absolvida de todo e qualquer “crime contra a Humanidade”, alegando “recta intenção”, argumentando que tais “excessos” fazem parte do caminho para que se cumpram os seus generosos e imaculados ideais, ou que os “desvarios” são fruto da acção de um ou outro líder transviado.

