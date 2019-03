Trump oferece ajuda para esclarecer causas do acidente aéreo na Etiópia

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ofereceu esta sexta-feira ajuda ao primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, para esclarecer as causas da queda do avião da Ethiopian Airlines, no domingo, que matou 157 pessoas.

Segundo um comunicado da Casa Branca, Trump falou ao telefone com Abiy Ahmed e expressou o compromisso dos Estados Unidos em “trabalhar com o Governo da Etiópia”. “É um parceiro de longa data e um amigo dos Estados Unidos. Vamos trabalhar também com as autoridades internacionais de aviação civil para determinar a causa do acidente”, refere o documento.

A nota acrescenta que o primeiro-ministro da Etiópia agradeceu a disponibilidade de Trump para esclarecer a razões que levaram à queda do avião, um Boeing 737 MAX 8, pouco depois de descolar de Adis Abeba a caminho Nairobi, capital do Quénia.

Em outubro do ano passado, outro Boeing 737 MAX 8, mas da companhia Lion Air, despenhou-se na Indonésia, 12 minutos após a descolagem, segundo uma das caixas negras devido a falha no sistema automático, causando 189 mortos.

Na sequência do acidente no domingo, a Agência Europeia de Segurança Aérea proibiu dois dias depois o modelo 737 MAX 8 de operar no continente europeu, juntando-se a 20 países e 30 companhias aéreas de todo o mundo que suspenderam os voos com esses aparelhos.

As duas caixas negras do avião Boeing 737 MAX 8 da Ethiopian Airlines serão analisadas em França, indicou o organismo francês de Investigação de Acidentes Aéreos. A Boeing anunciou a suspensão da entrega de aeronaves do modelo 737 MAX, mas garantiu que a produção continua.

