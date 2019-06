Bispo do Funchal readmite padre suspenso há 42 anos

O bispo do Funchal decidiu revogar a suspensão do padre Martins Júnior que durava há já 42 anos. Martins Júnior, de 81 anos, foi presidente da Câmara Municipal de Machico, onde nasceu, e apesar de suspenso nunca deixou de presidir a celebrações religiosas na paróquia de Ribeira Seca.

D. Nuno Brás, que substituiu em fevereiro D. António Carrilho, decidiu também nomeá-lo Administrador Paroquial da Ribeira Seca. A decisão, segundo a informação publicada este domingo site da diocese, foi tomada depois de ouvido o próprio padre Martins Júnior e os Conselhos Episcopal e dos Consultores, que decidiram revogar a suspensão por já não se verificarem as razões que levaram a essa tomada de decisão.

Segundo o Jornal da Madeira,D. Nuno Brás mal chegou à ilha decidiu logo dar resposta a alguns casos pendentes, como de Martins Júnior, que foi suspenso a 27 de julho de 1977, por determinação de D. Francisco Santana. Depois disso, passaram já pelo Palácio Episcopal D. Teodoro Faria e D. António Carrilho, que mantiveram a suspensão do padre.

Ordenado padre a 15 de agosto de 1962, Martins Júnior foi nomeado pároco da Ribeira Seca a 22 de Junho de 1969. Foi presidente da Câmara Municipal de Machico entre 1989 e 1997, numa primeira eleição pelas listas da então UDP e uma segunda pelo PS. Foi também professor em diversas escolas madeirenses.

Em Ribeira Seca, esta decisão do bispo foi motivo de comemoração, como mostra o Diário de Notícias da Madeira.

Veja como se festejou no adro da igreja da Ribeira Seca:

