Mais de 160 homens e quatro meios aéreos no combate às chamas em Valença

Um incêndio de Valença é o que mais preocupa os bombeiros nesta manhã de quinta feira. O fogo que começou às 21h de quarta-feira, está a ser combatido por 220 homens, apoiados por 71 viaturas e cinco meios aéreos, segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Fonte dos Bombeiros Voluntários locais disse à agência Lusa que, “o vento forte, os difíceis acessos e a exaustão do pessoal” são as principais dificuldades da operação no terreno.

“Durante a noite, algumas habitações estiveram em perigo, mas a esta hora não há casas em risco”, afirmou a mesma fonte”. O fogo teve início no lugar de Mosteiro, em Cerdal, e já chegou a Gondelim, Gondim e Fontoura.

Veja aqui o mapa interativo dos fogos que estão ativos em Portugal continental.

