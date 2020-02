Morreu o deputado socialista João Ataíde das Neves, ex-presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz e ex-presidente da CIM de Coimbra, que foi secretário de Estado do Ambiente no ano passado. A notícia foi avançada pelo jornal digital Figueira na Hora e pelo Diário As Beiras e foi confirmada pelo Observador junto da bancada parlamentar do PS.

João Ataíde tinha 61 anos e era natural da Figueira da Voz. Ainda esta quinta-feira esteve no Parlamento no debate e votação dos projetos de lei sobre a despenalização da eutanásia, onde se absteve. Era Juiz Desembargador do Tribunal da Relação de Coimbra e foi presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra.

O Observador confirmou junto de deputados do PS que morreu subitamente em casa, em Coimbra, por volta das 7h da manhã. João Ataíde foi nomeado secretário de Estado do Ambiente em abril de 2019 depois de Carlos Martins se ter demitido na sequência do ‘familygate’.

Natural da Figueira da Foz, João Ataíde das Neves era licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, e Juiz Desembargador do Tribunal da Relação de Coimbra em licença sem vencimento desde que, em 2009, se candidatou à presidência da Câmara Municipal da Figueira da Foz, como independente, pelas listas do PS. Esteve na câmara até abril de 2019, altura em que renunciou ao mandato para integrar o Governo como secretário de Estado do Ambiente.

Numa nota de imprensa divulgada às redações, o ministro do Ambiente — “e todos no Ministério do Ambiente e da Ação Climática” — lamenta a morte do ex-secretário de Estado e afirma que o seu “percurso como magistrado, como presidente da Câmara da Figueira da Foz e como Secretário de Estado do Ambiente foi um exemplo de serviço público”.

Na nota, assinada pelo ministro João Pedro Matos Fernandes, lê-se que João Ataíde “deu provas de uma excecional capacidade profissional e política e de dedicação à causa ambiental”. “À família e aos amigos apresentamos as nossas mais sentidas condolências, sendo que também nós, no ambiente, nos sentimos de luto“, acrescenta Matos Fernandes.