Unidos do Viradouro foi a vencedora do carnaval carioca

A escola de samba Unidos do Viradouro foi a grande vencedora do desfile de carnaval 2020 do Rio de Janeiro com uma homenagem às Ganhadeiras de Itaupã, escravas do século XIX. O Estandarte de Ouro foi entregue à escola de Niterói, que não ganhava desde 1997.

O desfile luxuoso da escola de Viradouro juntou mais de 20 mulheres da Bahia no Sambódromo, em representação do grupo das Ganhadeiras de Itaupã, mulheres escravas que lavavam roupa na Lagoa do Abaeté e vendiam petiscos para poderem pagar a sua libertação. Durante o desfile, as Ganhadeiras foram representadas a lavar roupa, a cozinhar ou a costurar, dando destaque à cultura popular baiana.

▲ Ganhadeiras de Itaupã Getty Images

Numa enredo que deu destaque ao feminismo e às mulheres que se esforçaram para alcançar a liberdade, a “Viradouro de alma lavada” animou o público cantando “Oh mãe, ensaboa, mãe”. Na frente do desfile, a escola apresentou um aquário com milhares de litros de água, representando a Lagoa do Abaeté.