Os deputados do Bloco de Esquerda Fabíola Cardoso e Moisés Ferreira enviaram uma pergunta ao Governo a questionar sobre a falta de médicos na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Freixianda, em Ourém, no distrito de Santarém.

Os deputados Fabíola Cardoso e Moisés Ferreira denunciaram que a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Freixianda, no concelho de Ourém, “se encontra sem assistência médica devido à sobreposição das férias dos dois médicos existentes”.

Nesse sentido, perguntam ao Ministério da Saúde se tem conhecimento da situação e que medidas irá encetar de forma a garantir, no imediato, os cuidados de saúde à população abrangida por aquela unidade. Os deputados questionam ainda se a tutela tem “planos para o reforço da resposta na unidade”.

Segundo o documento, a que a agência Lusa teve acesso, a UCSP está sedeada na freguesia de Freixianda, mas tem uma área de influência que abrange três freguesias e cerca de 4 mil habitantes.

Esta unidade está atualmente sem a capacidade de prestar cuidados de saúde essenciais a uma população, na sua maioria, idosa. Isto porque, segundo as informações que nos fizeram chegar, as férias dos únicos dois médicos existentes na unidade foram programadas para as mesmas datas, num total de três semanas”, referem os deputados.