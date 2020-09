O Instituto Português de Oncologia (IPO) de Coimbra vai investir mais de meio milhão de euros na substituição de equipamentos de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), foi esta segunda-feira anunciado.

A consignação da empreitada, que inclui a substituição das caldeiras e chillers (refrigeradores de água), no valor de 538.347,19 euros, acrescido de IVA, decorreu esta segunda-feira, refere a unidade de saúde em comunicado.

Com esta obra, cujo prazo de execução é de 89 dias, o IPO de Coimbra procede à substituição das atuais três caldeiras por duas caldeiras de condensação.

A empreitada prevê ainda a execução de uma nova chaminé de exaustão de fumos em inox, a substituição de sete chillers por equipamentos mais eficientes e a substituição de 45 bombas de circulação”, salienta o comunicado.

A intervenção insere-se numa candidatura aprovada pelo POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, no montante de 1,9 milhões de euros, que incluiu a substituição da caixilharia térmica do IPO de Coimbra, a instalação de painéis solares para produção de energia e água quente para consumo próprio e iluminação led no interior e exterior do edifício.