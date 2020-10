O PCP defendeu quarta-feira a “reabertura total dos centros de saúde” e a criação de dois hospitais de retaguarda para Covid-19, no Grande Porto e no Vale do Sousa, considerando “urgente” uma intervenção perante a evolução da pandemia.

Em comunicado, a Direção da Organização Regional do Porto (DORP) do PCP salienta que a resposta à evolução da epidemia no país e na região “não pode ser feita de forma desarticulada, com as autarquias a substituírem-se ao governo e a multiplicarem respostas que nem sempre correspondem às reais necessidades”.

Para os comunistas, para assegurar o combate à Covid-19 e garantir o acesso aos cuidados de saúde,” é preciso dotar o Serviço Nacional de Saúde (SNS), os hospitais e os centros de saúde dos meios financeiros, humanos, técnicos e materiais necessários para recuperar as consultas, as cirurgias, os tratamentos e os exames em atraso”.

Atendendo à realidade e “à previsível evolução da situação”, a DORP considera “urgente uma intervenção articulada entre Ministério da Saúde, Administração Regional de Saúde (ARS), hospitais e centros de saúde da região” para assegurar, em primeiro lugar, a recuperação de atrasos nos cuidados primários de saúde.

Para tal, o PCP defende a reabertura total dos centros de saúde, em condições de segurança, o reforço de profissionais e um plano de recuperação de consultas, exames e cirurgias atrasadas.

Por outro lado, o partido advoga o reforço da capacidade de internamento de idosos nos hospitais da região e a criação de dois hospitais de retaguarda para Covid-19 positivos, um no Grande Porto e outro no Vale de Sousa, em articulação com as unidades hospitalares, “num processo no qual a ARS e o Ministério da Saúde têm que assumir responsabilidades”.

A DORP do PCP sublinha que “não fosse o SNS”, a situação causada pelo surto epidémico com que o país foi confrontado em março, “teria sido muito grave”, pelo que é importante que o SNS assegure a capacidade de resposta no tratamento de doentes Covid-19.

Em paralelo, importa recuperar a prestação de cuidados de saúde que ficaram por realizar e garantir o acesso à saúde de doentes com outras patologias, assinala o partido.