Um homem morreu este sábado e quatro pessoas ficaram feridas, entre as quais duas crianças, na sequência de uma colisão entre dois automóveis no IC1, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o óbito do homem, de 49 anos, foi declarado no local, havendo ainda a registar quatro feridos, dois deles com gravidade, uma criança e um adulto, e dois considerados feridos ligeiros.

Segundo a GNR, três feridos foram transportados para o hospital de Beja, entre os quais um menino de 07 anos, considerado ferido ligeiro, e uma menina, de 10 anos, ferida com gravidade, foi transportada num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O acidente ocorreu no Itinerário Complementar (IC) 1, perto de Alvalade-Sado. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal disse à Lusa que o alerta foi dado às 11h36.

Foram mobilizados para o local, de acordo com o CDOS, bombeiros e veículos das corporações de Alvalade, Ferreira do Alentejo e Aljustrel, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Odemira e um helicóptero do INEM, num total de 41 elementos, apoiados por 15 viaturas.