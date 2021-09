A adesão ao primeiro dia de greve dos trabalhadores dos CTT de Santarém por mais meios humanos e contra a falta de condições das novas instalações é de 100%, disse à Lusa uma fonte sindical.

Os trabalhadores iniciaram esta quarta-feira uma greve entre as 8h30 e as 10h30, uma paralisação que vai prolongar-se até dia 30 de setembro se até lá a administração da empresa não resolver a falta de condições e de meios humanos.

Em causa estão, segundo o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações, as condições das instalações na zona industrial de Santarém, para onde foi transferido o Centro de Distribuição Postal (CDP) da capital do distrito, bem como a acumulação de correio.

A adesão à greve é de 100%. Até os contratados aderiram à greve connosco. Se nada for feito, os trabalhadores estão a ponderar alargar o período de greve”, disse Dina Serrenho, do sindicato.

Segundo a representante, a empresa informou esta manhã que vai falar com os trabalhadores na quinta-feira.

Vamos aguardar e ver o que têm a dizer. Mudaram-nos para estas instalações sem as obras estarem concluídas. Estamos a trabalhar ao som de martelos pneumáticos, com pó, etc.. Não está devidamente equipado para as tarefas que estamos a desempenhar”, salientou.