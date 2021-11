Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Artigo em atualização)

Os jornalistas Carlos Rodrigues Lima, subdiretor da Sábado, e Henrique Machado, editor da TVI, não vão ser julgados pelos crimes de violação do segredo de justiça. A decisão foi tomada esta quinta-feira pelo juiz Carlos Alexandre que considerou não haver provas suficientes para levar o caso, em que foram espiados pela polícia, a julgamento e daí serem condenados.

Carlos Rodrigues Lima, subdiretor da revista Sábado, foi acusado de três crimes de violação de segredo de justiça de três processos: e-Toupeira, os e-mails do Benfica e Operação Lex. Henrique Machado, editor da TVI e ex-jornalista do Correio da Manhã, foi acusado de um crime de violação do segredo de justiça. A acusação dizia que ambos receberam informação confidencial de Pedro Fonseca, o coordenador da PJ que é o terceiro arguido no processo, acusado de três crimes de violação do segredo de justiça, um crime de abuso de poder e outro de falsidade de testemunho.

O juiz Carlos Alexandre, na decisão instrutória que deu a conhecer por escrito esta quinta-feira, decidiu não pronunciar os três arguidos por considerar “mais forte a probabilidade” de em julgamento não serem condenados.