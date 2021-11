Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não se conseguiu ainda perceber ao certo como conseguiram entrar neste monumento que fecha às 16h30. Terão escalado umas grades altas para entrar e depois subido os degraus do antigo edifício até ao segundo piso, descreve a CNN. Certo é que por volta das 5h30 da madrugada da passada segunda-feira, duas pessoas encontravam-se a conversar enquanto bebiam cerveja, no interior do Coliseu de Roma: eram dois turistas norte-americanos de 24 e 25 anos.

Mas a vista panorâmica para a capital italiana foi interrompida ao servem vistos por uma pessoa que passava perto do antigo anfiteatro romano e que alertou as autoridades. Os dois turistas explicaram que estavam “só a beber uma cerveja” naquela que é uma das sete maravilhas do mundo, mas a polícia aplicou uma multa de 800 euros, mesmo que o edifício não tenha sofrido qualquer dano — o simples facto de entrar no monumento durante a noite é ilegal. Continuaram a beber a cerveja, mas numa rua da cidade.

As autoridades italianas são irredutíveis no que toca a transgressões deste género, tendo em conta más experiências com turistas que acontecem frequentemente. Os vários avisos existentes no monumento, de que danificá-lo é punível com uma pena até um ano de prisão e multa de cerca de dois mil euros, parecem não surtir efeito. Ainda em setembro do ano passado, conta o jornal The Guardian, um irlandês de 32 anos foi apanhado a marcar as iniciais do seu nome num pilar do primeiro piso desta estrutura com mais de dois mil anos. Um mês depois, uma jovem alemã de 14 anos foi vista a fazer o mesmo.

O Coliseu de Roma não é o único monumento a ser alvo de vandalismo. Em agosto deste ano, um turista norte-americano e uma turista inglesa foram multados 900 euros por se encontrarem numa fonte da cidade italiana a divertir-se, conta a CNN.