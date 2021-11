O Benfica, finalista da última edição, procura esta sexta-feira juntar-se ao Sporting nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, na receção ao também primodivisionário Paços de Ferreira, em jogo da quarta eliminatória.

Em vésperas de visitarem o FC Barcelona, num encontro que poderá ser decisivo para a continuidade na Liga dos Campeões, os encarnados devem apresentar-se diante dos pacenses, a partir das 20h45, no Estádio da Luz, com algumas alterações no onze, tendo em vista esse embate com os catalães.

Além das dúvidas relacionadas com os atletas que estiveram ao serviço das respetivas seleções, Jorge Jesus não poderá contar com os lesionados Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho – ambos com regresso previsto aos relvados apenas para a próxima temporada – e Diogo Gonçalves, enquanto o suíço Haris Seferovic já se encontra às ordens do técnico e poderá somar minutos na prova rainha.

Depois das dificuldades sentidas na ronda anterior, na qual eliminou o Trofense apenas no prolongamento (2-1), o recordista de troféus (26) tenta apurar-se para os oitavos de final da Taça de Portugal, onde já está o Sporting, que na quinta-feira eliminou o Varzim, da II Liga.

Já o Paços de Ferreira vai entrar na Luz com um registo recente pouco tranquilizador, tendo em conta que apenas venceu um dos últimos 10 jogos oficiais, precisamente na eliminatória anterior da Taça, frente ao Águias de Moradal, dos campeonatos distritais.

Também esta sexta-feira realizam-se outras duas partidas da quarta eliminatória, com o Casa Pia a receber o Farense, duas formações da II Liga, às 16h00, e o Portimonense a visitar o terreno do Penafiel, do segundo escalão, a partir das 18h45.

O Sporting de Braga, detentor do título, recebe no sábado o Santa Clara, num embate entre equipas da I Liga, no mesmo dia em que o FC Porto joga no Dragão com o Feirense, da II Liga.

Programa da quarta eliminatória:

Quinta-feira, 18 nov:

Sporting (I) – Varzim (II), 2-1

Sexta-feira, 19 nov:

Casa Pia (II) – Farense (II), 16h00

Penafiel (II) – Portimonense (I), 18h45

Benfica (I) – Paços de Ferreira (I), 20h45

Sábado, 20 nov:

Leça (CP) – Gil Vicente (I), 11h00

Vizela (I) – Estrela da Amadora (II), 14h00

Rio Ave (II) – Olhanense (CP), 17h00

Sporting de Braga (I) – Santa Clara (I), 18h00

Alverca (L3) – Famalicão (I), 19h45

FC Porto (I) – Feirense (II), 20h15

Domingo, 21 nov:

Serpa (CP) – Estoril Praia (I), 11h00

Vilafranquense (II) – Mafra (II), 14h00

Paredes (CP) – Torreense (L3), 14h00

Caldas (L3) – Belenenses SAD (I), 14h00

Moreirense (I) – Vitória de Guimarães (I), 16h45

Segunda-feira, 22 nov:

Tondela (I) – Leixões (II), 19h45

Nota: I Liga (I), II Liga (II), Liga 3 (L3), Campeonato de Portugal (CP).