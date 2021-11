Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A ministra da Saúde, Marta Temido, declarou esta quarta-feira que a “resiliência” deve ser um fator a ter em conta na contratação de profissionais de saúde, por ser um aspeto “por ventura” tão importante “como a competência técnica”. O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) reagiu às declarações da ministra classificando-as como uma “imperdoável ofensa” que os médicos “não mais perdoarão e esquecerão”.

A afirmação de Temido foi feita durante uma audição na Comissão Parlamentar da Saúde, a propósito da situação no Centro Hospitalar de Setúbal. Questionada sobre a falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde e o recurso às horas extraordinárias, a ministra preferiu falar do processo de contratação destes profissionais, sublinhando que características como a “resiliência” e a “resistência” devem ser procuradas.

É bom que todos nós, como sociedade, pensemos nas expectativas e na seleção destes profissionais. Porque, por ventura, outros aspetos como a resiliência são aspetos tão importantes como a sua competência técnica”, disse Temido, antes de acrescentar que as profissões na área da saúde “exigem uma grande capacidade de resistência, de enfrentar a pressão e o desgaste e temos que investir nisso”.

Na mesma audição, a ministra da Saúde ainda falou sobre o caso dos médicos que têm denunciado falta de condições no Hospital de Setúbal e deixou um reparo a esses profissionais: “A melhor forma de atrair recursos humanos é conquistá-los para projetos de trabalho e não passar uma imagem, ou intensificar uma imagem, de que a instituição vive enormes dificuldades e num clima de confronto”.

Declarações que não agradaram ao Sindicato Independente dos Médicos, para quem estas “mais do que ultrapassaram qualquer linha vermelha que pudesse ter sido traçada”. Em comunicado, o SIM diz que a afirmação de que devem ser contratados médicos mais resilientes é “uma imperdoável ofensa” que os médicos “não mais perdoarão e esquecerão”.

O sindicato destaca ainda que as horas extraordinárias para os médicos do SNS são obrigatórias, algo que não acontece em toda a administração pública, e pede para estes profissionais “uma remuneração base digna”, que condiga “com a sua responsabilidade, com a sua diferenciação, com a penosidade do seu trabalho”.