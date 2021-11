Uma pessoa morreu esta sexta-feira na sequência do despiste de um camião de mercadorias na Autoestrada 23 (A23), no sentido Norte-Sul, junto à freguesia de Fratel, Castelo Branco, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

“O veículo pesado de mercadorias despistou-se e incendiou-se. Há uma vítima mortal. A estrada esteve cortada, mas por volta das 07h15 estava condicionada”, disse fonte à Lusa fonte do CDOS de Castelo Branco.

O alerta para o acidente, que ocorreu na A23, ao quilómetro 23,8 junto à localidade de Fratel, no distrito de Castelo Branco, foi dado às 05h27.

ÀS 07h15 estavam no local 23 operacionais, entre Bombeiros de Vila Velha de Ródão e Castelo Branco, Guarda Nacional Republicana e uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica, com o apoio de oito veículos.