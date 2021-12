Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há demasiado tempo que os adeptos não tinham o privilégio de ver ao vivo um jogo entre Benfica e Sporting. O dérbi dos dérbis, o eterno da capital. Passaram muitos meses, mas necessários para garantir a saúde de todos: os que jogam e os que assistem. Assim, e ainda para garantir a saúde pública e as melhores condições, o regresso dos adeptos à Luz para um jogo deste calibre foi feito com cautelas e regras.

Veja na galeria acima as melhores imagens do antes, do durante e do pós dérbi.