Seriam mais de 3.000 adeptos mas sobretudo nos 20 minutos finais pareciam estar em maioria: tal como já tinha acontecido há seis anos quando Jorge Jesus era treinador do Sporting, os adeptos leoninos fizeram a festa na Luz no dérbi frente ao Benfica e tiveram acompanhantes especiais após o último apito de Artur Soares Dias, com todos os jogadores e mais alguns elementos ligados ao plantel a deslocarem-se à zona do estádio onde se concentravam os apoiantes verde e brancos para uma celebração conjunta antes de irem para os balneários. Tanto ou mais do que o resultado, o clube e a equipa respiram confiança.

A atual série que os leões atravessam ajuda a explicar o porquê: depois da derrota na Alemanha frente ao B. Dortmund, a equipa comandada por Rúben Amorim iniciou em Arouca uma série de 12 vitórias seguidas que permitiram não só andar nas últimas jornadas ao lado do FC Porto na liderança do Campeonato (e agora com quatro pontos de vantagem em relação ao Benfica, que vai ao Dragão também este mês) mas também avançar na Taça de Portugal, dar um passo importante na Taça da Liga e alcançar mesmo apenas a segunda passagem da história do clube aos oitavos da Champions, algo que apenas oito equipas tinham conseguido depois de iniciarem a fase de grupos com dois desaires consecutivos.

⌚️Apito final: SLB 1-3 SCP ⚠️Há 5 anos que o 🦁Sporting não tinha uma sequência de vitórias tão longa:

12V 🇵🇹Rúben Amorim 2021/22

13V 🇵🇹Jorge Jesus 2016/17

16V 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Robert Kelly 1946/47 (Recorde) pic.twitter.com/M6nZ0GF03G — playmakerstats (@playmaker_PT) December 3, 2021

Assim, com o triunfo desta noite na Luz, a temporada de 2021/22 igualou os registos alcançados por Randolph Galloway em 1951/52 e Fernando Vaz em 1969/70, ficando apenas atrás daquele que se mantém como a melhor série numa só temporada (Jorge Jesus conseguiu 13 triunfos em Alvalade mas somando os nove últimos jogos de 2015/16 com os quatro iniciais de 2016/17): as 16 vitórias alcançadas por Robert Kelly em 1946/47, temporada em que os Cinco Violinos dominavam o panorama nacional com Jesus Correia, Travassos, Albano, Vasques e Peyroteo alcançando sete títulos em oito épocas.

⌚️Apito final: SLB 1-3 SCP ⏪Nas duas últimas temporadas, o 🦁Sporting, já campeão, só perdeu um jogo frente a FC Porto, Benfica e SC Braga (9V 3E 1D). ⚠️Perdeu na Luz por 4-3 já com o título conquistado. pic.twitter.com/8pD8pPKOds — playmakerstats (@playmaker_PT) December 4, 2021

O Sporting mantém a sua saga nos principais jogos nas últimas duas temporadas, levando um total de nove vitórias, três empates e apenas uma derrota (na Luz, uma semana depois de se ter sagrado campeão com o Boavista em Alvalade) contra FC Porto, Benfica e Sp. Braga. Esses triunfos permitiram também que Rúben Amorim se mantivesse como o técnico com o quinto melhor registo a nível de percentagem de vitórias (74%), ultrapassando os 100 golos desde que chegou a Alvalade com uma média de 1.74 golos marcados contra apenas 33 sofridos (0.57). Olhando apenas para o Campeonato, e num total de 47 partidas desde 2020/21, o treinador que chegou do Sp. Braga sofreu apenas um desaire, na Luz.

⌚️Apito final: SLB 1-3 SCP 🇵🇹Rúben Amorim ultrapassou os 100 golos pelo Sporting na Liga Portuguesa:

🔸58 jogos

🔸43 vitórias

🔸74% vitórias (5.º registo do clube)

🔸12 empates

🔸3 derrotas (2x Benfica e FC Porto)

🔸101 golos marcados (1.74 G/J)

🔸33 sofridos (0.57 G/J) pic.twitter.com/Djblpw8n96 — playmakerstats (@playmaker_PT) December 3, 2021

Num outro dado, o Sporting conseguiu pela primeira vez há 16 anos marcar três golos em épocas seguidas na Luz (vitória por 3-1 esta noite, derrota por 4-3 na última temporada) mas tem o mesmo registo em termos de Primeira Liga que tinha em 2020/21 na 13.ª jornada: 11 vitórias, dois empates (com Famalicão e FC Porto), 35 pontos, menos golos marcados (30-22) mas também menos sofridos (8-5).