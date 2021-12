Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Isaltino Morais continua a melhorar, alguns dias depois de ter sido internado com Covid-19. O presidente da Câmara Municipal de Oeiras saiu da Unidade de Cuidados Intermédios onde estava, encontrando-se ainda internado mas agora num quarto.

A informação é confirmada pela autarquia de Oeiras. Como explica uma nota enviada à imprensa na manhã desta segunda-feira, o autarca saiu dos Cuidados Intermédios “durante o fim de semana” e tem vindo a “apresentar melhorias no seu estado geral de saúde”.

Isaltino testou positivo no dia 27 de novembro e deu entrada no hospital no dia seguinte, para fazer exames de diagnóstico. Segundo explica a autarquia, todas as pessoas com quem manteve contactos próximas foram avisadas, tendo 28 destas sido testadas — todos esses testes tiveram resultado negativo.

O autarca independente tem 71 anos e foi reeleito em Oeiras nas eleições autárquicas de outubro.