A PJ do Porto deteve um homem de 38 anos suspeito de tentar matar um vizinho, na sequência de uma desavença ocorrida em setembro, em Gondomar, no distrito do Porto, informou esta quarta-feira esta força policial.

Em comunicado, a PJ referiu que o suspeito, com antecedentes criminais pelos crimes de tráfico de droga, condução sem habilitação legal e ofensas à integridade física qualificadas, está ainda indiciado da posse de arma proibida.

A detenção surgiu na sequência do cumprimento de mandados de busca, visando a recuperação da arma de fogo interveniente numa tentativa de homicídio ocorrida ao final da tarde do dia 19 de setembro de 2021, em Gondomar”, explicou.

Segundo a PJ, na ocasião o detido, motivado por desavenças entre vizinhos, muniu-se de uma espingarda caçadeira e efetuou um disparo que “apenas por sorte” não atingiu o visado.

Na sequência desta busca à casa do suspeito foram apreendidas munições e a espingarda caçadeira presumivelmente usada para cometer o crime, salientou.