Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Reino Unido confirmou 40 aviários com gripe das aves — contra 26 no ano passado —, representando o maior surto de sempre no país, revelou George Eustice, ministro da Agricultura e Ambiente, citado pelo jornal The Guardian.

O surto deste ano já obrigou ao abate de 500.000 aves de produção, disse Christine Middlemiss, diretora veterinária no Reino Unido, à BBC. Mas, até ao momento, o risco para o consumidores é baixo.

Algumas regiões no Reino Unido já detetaram o altamente contagioso vírus H5N1, mas as medidas de contenção estão em vigor deste novembro e as aves estão proibidas de contactar com o exterior.

Este tipo de surtos são sazonais e estão relacionados com a migração das aves selvagens. Na Europa já vários países reportaram surtos, como Portugal, Alemanha, Dinamarca, França, Itália e Países Baixos.