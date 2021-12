O homem de 57 anos que estava dado como desaparecido no concelho de Mondim de Basto desde terça-feira regressou esta sexta-feira a sua casa e encontra-se bem de saúde, disse fonte da GNR de Vila Real.

Na quarta-feira, pelas 13h30, foi comunicado pela esposa o desaparecimento deste homem que vive na vila de Mondim de Basto, mas já se teria ausentado da sua residência no dia anterior.

A GNR manteve as buscas no terreno e foi esta sexta-feira, ao final da tarde, informada de que o homem regressou a sua casa e que se encontra bem de saúde.

No distrito de Vila Real, os militares prosseguem as buscas por um outro homem, de 73 anos, que foi dado como desaparecido na Galafura, no concelho do Peso da Régua.

O septuagenário ter-se-á ausentado da sua residência na manhã de terça-feira para ir trabalhar no campo e não voltou a ser visto. O alerta foi comunicado à Guarda pelas 20h30 nesse dia.

Esta sexta-feira foram encontrados a boina e a enxada do idoso e a fonte da GNR disse que as buscas vão prosseguir com recurso às equipas cinotécnicas, compostas por militares e cães de busca.