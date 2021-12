Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A startup portuguesa Dioscope, que está por detrás de uma “plataforma para a formação médica e criação de sistemas de apoio à decisão clínica em hospitais”, venceu no final de novembro o concurso internacional “Building Bridges, Beating Cancer”, organizado pela farmacêutica Novartis e pelo grupo nórdico Scanbalt.

A startup liderada pelo médico Tomás Pessoa e Costa venceu a categoria “Top Project” e o desafio de empreendedorismo “Hackathon”. A Dioscope venceu este prémio com um “oncologista virtual”, uma “solução inovadora que presta ajuda aos médicos de família em tempo real, melhorando o diagnóstico e tratamento precoce dos doentes com cancro”, confirma o comunicado da startup. A competição decorreu entre 22 e 26 de novembro.

Com a criação de uma plataforma de criação de sistemas de decisão customizável, a Dioscope conseguiu eliminar o esforço de desenvolvimento de um sistema próprio para cada hospital, mantendo a autonomia das equipas médicas na gestão e adaptação de cada algoritmo de decisão”, diz a startup.

A Dioscope foi fundada em 2018 e, no passado, venceu também o “WSA European Young Innovators”, uma “iniciativa do âmbito da ONU que premeia os projetos europeus com maior impacto social”, explica a empresa.