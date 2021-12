Portugal apresentou, em 2020, um consumo individual efetivo de 84% da média da UE, um recuo face aos 86% de 2019, estando no 15.º lugar de uma tabela liderada pelo Luxemburgo (145%), segundo o Eurostat.

Por outro lado, de acordo com dados do serviço estatístico da União Europeia (UE), o Produto Interno Bruto (PIB) per capita português foi, no ano passado, de 76% da média da UE, também um recuo face aos 79% de 2019, o que coloca o país em 19.º lugar entre os 27 Estados-membros.

A tabela do consumo individual efetivo per capita — expresso em paridade de poder de compra — é liderada pelo Luxemburgo (145%, um recuo face aos 149% de 2019), seguindo-se a Alemanha (124%) e a Dinamarca (122%).

A Bulgária está no último lugar da tabela de consumo individual (61% da média da UE, seguindo-se a Croácia (70%), a Letónia e a Hungria (70% cada).

No que respeita ao PIB per capita, o Luxemburgo lidera a tabela e viu o seu PIB aumentar para 263% face a 254% de 2019, seguindo-se a Irlanda (209%) e a Dinamarca (135%).

A Bulgária (55%, face aos 53% de 2019), a Grécia (62%) e a Croácia (64%) ocupam o fim da tabela, com maior distância da média da UE.