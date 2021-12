Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A casa que João Rendeiro disse ter em Joanesburgo, para poder permanecer em liberdade à espera do processo de extradição, é num hotel de cinco de estrelas na zona de Sandton, precisamente onde também ficava localizada uma dependência do BPP na África do Sul quando ele era presidente do banco. E onde ele até terá uma relação de amizade. A polícia esteve lá à sua procura quando percebeu que o antigo banqueiro já tinha mudado de localização.

João Rendeiro saiu do Reino Unido no último dia 14 de setembro, aparentemente num jato privado com destino a Doha, no Qatar para fugir a uma pena de cadeia de cinco anos e oito meses e de um agravamento da medida de coação no outro processo, em que foi condenado a uma pena de dez anos de cadeia. Do Qatar terá apanhado um voo comercial para Joanesburgo, a capital sul africana, onde chegou a 18 de setembro. Foi por esta altura que chegou ao Hotel e Suites DaVinci e pagou uma reserva até final de fevereiro.

Reserva que, apurou o Observador junto de uma fonte policial, manteve mesmo depois de ter rumado a sul para a cidade de Durban, mais concretamente no hotel Forest Manor Boutique Guest House, a cerca de 600 quilómetros, onde acabou detido.

A piscina do Hotel Davinci (imagem do Booking) 5 fotos

Durante mais de um mês que passou na zona de Sandton, onde chegou a haver uma dependência do BPP com vários clientes, e onde terá mesmo um amigo. João Rendeiro almoçava quase sempre no mesmo restaurante, perto do hotel. Um local por onde a polícia esteve para o procurar e que deixou os funcionários surpreendidos. Ninguém esperava que aquele cliente tivesse pendentes dois mandados de detenção internacional.

A mesma fonte policial explicou ao Observador que as autoridades sul-africanas pensavam que iam detê-lo ali, mas perceberam depois que ele tinha abandonado aquela unidade hoteleira, mantendo a reserva e até alguns bens pessoas no quarto. Tentou despistar a polícias, mas podia ter mesmo intenção de regressar.

Rendeiro saiu do Hotel and Suites DaVinci a 14 de novembro, quatro dias depois de ter obtido um visto de residência baseado num alegado investimento no país. A fonte contactada pelo Observador revela que é possível obter esta autorização apenas pela expectativa do negócio e sem mostrar qualquer comprovativo de que vai concretizar-se. Rendeiro, na entrevista à CNN que deu cerca de uma semana depois, falou de um contrato de meio milhão de euros que teria feito.

O Observador apurou que o antigo líder do BPP deixou mesmo um rasto num pagamento que fez e que denunciou à polícia o seu paradeiro na zona luxuosa de Sandton, onde a polícia chegou a estar. Ainda assim foi necessário cruzar várias informações até chegar a Rendeiro. E só na semana que Rendeiro deu a entrevista é que as autoridades portuguesas reuniram com as autoridades sul-africanas, na assembleia geral da Interpol na Turquia, que decidiram empenhar os “melhores meios” para deter João Rendeiro — como disse o diretor da Polícia da Judiciária, Luís Neves, na conferência de imprensa que deu na manhã da detenção.

Na quarta-feira, quando finalmente João Rendeiro apresentou a sua defesa perante o juiz que iria determinar se ficaria detido a aguardar o processo de extradição, o antigo banqueiro disse que tinha uma casa em Joanesburgo até março, mas alegou também que era “pobre”. Não especificou que a sua casa era num luxuoso hotel na capital. Rendeiro nunca assumiu ser “um fugitivo” e mostrou-se mesmo nervoso e surpreendido quando, esta sexta-feira, o juiz considerou que se o devolvesse à liberdade ele fugiria. Não só porque já o fez, como em África do Sul não existem meios de o controlar remotamente e todos os dias várias pessoas passam as fronteiras com documentos falsos.

João Rendeiro tinha vários cartões na sua posse, embora tenha dito em tribunal que apenas tinha conta na África do Sul e nos Estados Unidos. Segundo o Ministério Público, tinha também três passaportes. A defesa diz que só um era válido e que os outros eram antigos.