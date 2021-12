A cidade quis voltar a cantar o Homem: assim se fez a homenagem ao "amigo Carlos do Carmo"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“O meu amigo Carlos do Carmo”. Foi esta a memória que mais vezes saltou do palco da Altice Arena, esta terça-feira à noite, em direção ao público. O fadista — o “mestre”, como também se ouviu — foi homenageado na noite “Fado é Amor”, que juntou nomes como Carminho, Tito Paris, Camané, Dino Santiago, Jorge Palma, Pedro Abrunhosa ou Mariza, entre outros. Na voz de todos, sempre a palavra “amigo”.

Entre plateia e palco houve uma espécie de abraço coletivo, quase duas horas num encontro entre gente conhecida para ouvir as canções mais populares de Carlos do Carmo, desde a “Lisboa Menina e Moça” com todos em palco, claro, ao “Homem das Castanhas” na voz de Agir (mais solene, de fato, a puxar dos galões da voz mais escondida na sua discografia), até às “Canoas do Tejo” com o capitão Ricardo Ribeiro. Mas as portas desta celebração abriram-se com António Serrano, virtuoso da harmónica, com um medley pela obra de Carlos do Carmo. Agradeceu a oportunidade de estar ali para abrir o concerto e voltaria para o encerrar.

Jorge Palma em palco, com imagens da carreira de Carlos do Carmo sempre em fundo, relembrou que o “tema seguinte” tinha sido feito em parceria com o fadista português: “Um dia o Carlos disse-me que queria que lhe escrevesse uma canção, mas não podia ser fado, porque eu não percebia nada de fado. Andou anos a perguntar-me pela canção, até ao dia em que fui a casa dele e da mulher apresentá-la. Gostou muito”, partilhou Palma. Falava de “Canção de Vida”.