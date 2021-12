Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“O Conselho de Representantes dos Jogadores da NBA reuniu-se hoje [terça-feira] para promover a saúde e a segurança de todos os jogadores neste contexto tão desafiante. Temos orgulho em anunciar que 97% dos jogadores já estão vacinados e que 65% dos jogadores elegíveis (e a aumentar) já receberam a dose extra de reforço, o que é mais do dobro da média nacional. Hoje assumimos o compromisso de facilitar a todos aqueles que possam receber já a dose extra de reforço e encorajamos fortemente que todos os que possam receber esse mesmo reforço o façam o mais depressa possível”, defendeu o órgão em comunicado.

The NBPA issues a statement on booster shots and players in the NBA: pic.twitter.com/c5337GW36L — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 21, 2021

A Covid-19 continua a marcar o quotidiano da NBA, num dia que ficou também assinalado pela entrevista à ESPN de Adam Silver, comissário da liga, onde recusou a hipótese de parar a competição nesta fase e/ou cancelar as habituais jornadas de Natal (dia 25) mas revelou que a catadupa de casos que tem assolado quase todas as equipas são já resultados da nova variante Ómicron em 90% das situações. E o número de elementos infetados vai aumentando de dia para dia, chegando de novo aos Sacramento Kings.

Commissioner Adam Silver joined NBA Today to talk about COVID in the league as Christmas Day approaches. Silver said there are currently no plans to pause the season. pic.twitter.com/LFIPCCejnQ — Malika Andrews (@malika_andrews) December 21, 2021

“O poste Neemias Queta entrou nos protocolos de saúde e segurança, revelaram fontes à ESPN”, escreveu o conceituado jornalista Adrian Wojnarowski na sua conta do Twitter. “A NBA acabou de chegar aos três dígitos de novos jogadores que entraram no protocolo de saúde e segurança em dezembro. Pelas minhas contas, há um total de 117 jogadores que entraram no protocolo esta temporada, 101 deles este mês”, respondeu a esse mesmo tweet um companheiro da equipa da ESPN, Baxter Holmes.

The NBA has now hit the triple-digit mark for new players entering their health and safety protocols in December. By my count, 117 total NBA players have entered the league’s health and safety protocols this season, with 101 new players coming this month. https://t.co/zi0irSRx0m — Baxter Holmes (@Baxter) December 21, 2021

Olhando apenas para a conta do Twitter de Adrian Wojnarowski, só hoje foram revelados os novos casos de Fred VanVleet, Malachi Flynn, Pascal Siakam, Gary Trent, Dalano Banton, Scottie Barnes e Precious Achiuwa (Toronto Raptors), Neemias Queta (sétimo jogador dos Kings no protocolo, a que se juntam ainda dois técnicos incluindo Alvin Gentry), Danilo Gallinari e Clint Capela (Atlanta Hawks) e Ed Davis (Cleveland Cavaliers). Mais: não foram os únicos. E, só na última semana, a NBA está a ter uma média superior a dez casos por dia entre jogadores, o que levou já ao cancelamento de alguns jogos.

The Raptors charter is taxiing on runway to take flight to Chicago, source tells ESPN. They have 7 players in protocols, injuries and appears 6 regular players — plus replacements rushing to scene — available to play the Bulls on Wednesday. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 21, 2021

Voltando ao jogador português, e num protocolo que tem de ser seguidos por todos os atletas e treinadores, terá agora de aguardar pelo menos dez dias até voltar à ação ou apresentar dois testes negativos com um intervalo mínimo de 24 horas. Ou seja, e no imediato, a partida com os Los Angeles Clippers de quinta-feira não contará com Neemias Queta. Depois, quando estiver apto, é provável que o poste volte aos Stockton Kings, da G League, com o regresso de vários jogadores habitualmente utilizados à equipa em paralelo com Richaun Holmes, que tem estado de fora mas por um problema no olho direito.

A entrada no protocolo anti-Covid da NBA aconteceu algumas horas depois de Neemias ter participado no seu segundo jogo na NBA, entrando pouco menos de dois minutos no jogo fora contra os Golden State Warriors. Antes, o português tinha jogado 7.44 minutos frente aos Memphis Grizzlies.