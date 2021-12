Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Cada jogador da NBA é o que é no seu contexto e foi dessa forma que Neemias Queta viveu os dias que se seguiram à estreia na principal liga norte-americana de basquetebol pelos Sacramento Kings frente aos Memphis Grizzlies, na madrugada de sábado (hora em Portugal): no jogo seguinte, com os San Antonio Spurs, quando tinha tudo para somar mais minutos até pelas características do próprio encontro e do adversário, acabou por não sair do banco perante as exibições de gala dos postes da equipa; agora, diante dos Golden State Warriors, somou a segunda partida da época e conseguiu somar mais 1.45 minutos.

Os Kings não evitaram a derrota frente a uma das melhores equipas da temporada na NBA por 113-98 mas, ao contrário do que aconteceu com os Spurs, o rendimento das unidades do jogo interior foi quase oposto. Tristan Thompson até ficou perto do duplo duplo com dez pontos e nove ressaltos em 26.32 minutos mas Damian Jones, que tinha batido um máximo de carreira na véspera com 23 pontos, não marcou sequer um ponto, tentou apenas um lançamento e ficou-se pelos quatro ressaltos em 21.28 minutos de utilização com dois desarmes e três turnovers. Com isso, a diferença para os Warriors ficou ainda mais acentuada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O poste português somou assim quase mais dois minutos de utilização, a tempo de fazer ainda uma assistência. Os primeiros pontos ficaram adiados, sendo que não tentou também qualquer lançamento no jogo em que Stephen Curry, que na semana passada se tornou o jogador com mais triplos convertidos na história da NBA, foi o melhor marcador com 30 pontos, a que se juntaram os 18 de Damion Lee e um triplo duplo de Daymond Green com 16 pontos, 11 ressaltos e dez assistências. Nos Kings, Tyrese Haliburton foi de novo o jogador com mais pontos (24), seguido de Harrison Barnes (19) e Buddy Hield (18).

Os Sacramento Kings, atuais 11.º classificados na Conferência Oeste (fora dos lugares de apuramento para o playoff, que agora se alargaram dos oito primeiros para o top 10, havendo antes da primeira ronda jogos entre as equipas que ficam entre o sétimo e o décimo lugares), voltam a jogar na madrugada de quinta-feira frente aos Los Angeles Clippers e tudo aponta para que regressem alguns dos elementos que têm estado de fora das opções pelo surto de Covid-19 e por lesão, como é o caso de Richaun Holmes. Com isso, mantém-se a dúvida se Neemias continua na equipa principal ou regressa aos Stockton Kings da G League.

Another night, another @TyHaliburton double-double 🔥 Ty has racked up 32 assists over his last three games, including 11 tonight against the Warriors pic.twitter.com/bBYbiFfpAH — Sacramento Kings (@SacramentoKings) December 21, 2021

No entanto, e durante esta segunda-feira, o poste português recebeu uma boa “notícia”: na sequência das várias reuniões entre os responsáveis da NBA e o Sindicato de Jogadores, ficou aprovado que todos os jogadores que tenham contrato two way (podem jogar na equipa principal ou na filial), como é o caso de Neemias, deixam de estar limitados a 50 jogos por temporada na fase regular, podendo assim ser opção dos Sacramento Kings sempre que o treinador Alvin Gentry, também ele em vias de regressar ao banco de suplentes depois de três encontros com o adjunto Doug Christie ao leme, assim o entenda.