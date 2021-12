Véspera de Natal é a sexta-feira com mais casos desde o início da pandemia, mas número de internados baixou

Além desta faixa etária, há outras duas com um número de novos casos acima dos 2.000: a dos 40 aos 49 anos, com 2.250 novos casos; e a dos 30 aos 39 anos, com 2.275. Juntos, estes três grupos etários são responsáveis por mais de metade (57,9%) dos casos.

As faixas etárias em que a administração de doses de reforço está mais avançada, que são também as dos indivíduos mais velhos, são as que menos contribuíram para os números desta véspera de Natal: houve mais 145 infetados com 80 anos ou mais, 288 com 70 a 79 anos e 794 com 60 a 69 anos.

Metade das infeções detetadas nas últimas 24 horas foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem 6.519 novos casos. Segue-se o Norte com 3.796 casos, o Centro com mais 1.527, depois a Madeira com 382 novos casos, o Algarve com mais 330, o Alentejo que registou 316 casos e os Açores com apenas 73.

Há 32 concelhos em Portugal no nível máximo, com mais de 960 casos por 100 mil habitantes: Alcobaça, Alfândega da Fé, Almodôvar, Anadia, Câmara de Lobos, Castro Marim, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Covilhã, Faro, Ferreira do Zêzere, Funchal, Fundão, Golegã, Guarda, Lisboa, Loulé, Machico, Monção, Nisa, Oeiras, Ourém, Ponte da Barca, Porto, Porto Santo, São Brás de Alportel, São João da Madeira, Sertã, Soure, Sousel, Tomar e Vila Nova de Paiva.

Os concelhos que, no outro lado do espetro, têm as incidências de casos por 100 mil habitantes mais baixas (até 59) são Arronches, Corvo, Freixo de Espada à Cinta, Fronteira, Mourão, Nordeste, Santa Marta de Penaguião, São Roque do Pico, Torre de Moncorvo, Velas e Viana do Castelo.

Nas últimas 24 horas registaram-se 5.628 recuperados da Covid-19 em Portugal, mas há mais 7.304 casos ativos da doença (elevando a métrica aos 91.947, o número mais alto desde fevereiro) e mais de seis mil pessoas em vigilância devido a contactos de risco.