Governo deverá voltar a nomear gestores hospitalares. Eis as competências que podem ficar e sair da Direção Executiva

Para o ex-ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes, o regresso da competência de nomeação dos gestores é o “que faz sentido”. “O Ministério da Saúde tem legitimidade política e democrática para escolher dirigentes que vão gerir centenas de milhões do erário público — há hospitais que gerem 900 milhões/ano”, diz o também gestor hospitalar e que já presidiu ao Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte (estrutura já extinta e que integrava o Hospital de Santa Maria). “Imagine o que é conferir estes poderes não a Fernando Araújo mas a uma pessoa qualquer”, sublinha.

Questionado pelo Observador sobre que competências serão retiradas à Direção Executiva, o Ministério da Saúde não adianta quaisquer detalhes e realça apenas que “o assunto está a ser analisado”. O Observador sabe que a nova equipa governativa vai esperar pela entrega do relatório solicitado à Direção Executiva — que deverá conter, a pedido de Ana Paula Martins, informação sobre “a reorganização das atribuições das diversas instituições do Sistema de Saúde”, ou seja, sobre que competências foram mesmo transferidas para outros organismos e como estão, atualmente, distribuídos os ‘poderes’ — para tomar uma decisão sobre reformulação das competências do sistema de saúde, equilibrando os ‘poderes’ entre os diferentes organismos.

Recorde-se que, há uma semana, uma fonte da Direção Executiva revelou à Lusa que a entidade pretende entregar o relatório à tutela até final de maio.

Planos de orçamento dos hospitais devem voltar ao escrutínio do Ministério da Saúde

Para além da nomeação dos gestores das unidades de saúde, há outras competências que a tutela deverá reassumir nas próximas semanas. Uma delas será a da definição de prioridades e aprovação dos planos de atividades e orçamentos dos hospitais, instrumentos que os gestores consideram essenciais para aumentar a autonomia das unidades de saúde. Tal como aconteceu no ano passado, por esta altura nenhum hospital viu ainda aprovado o plano para 2024, confirma ao Observador o presidente da APAH.

“Todas as decisões de investimento e contratação têm de ser submetidas e isso cria uma enorme preocupação aos hospitais“, critica Xavier Barreto, admitindo que esta competência possa voltar à esfera do Ministério da Saúde. No entanto, deixa um alerta. “O mais importante — mais do que saber se é a tutela ou a Direção Executiva [a ficar com a competência] é retirar o Ministério das Finanças da equação; quem deve avaliar um plano de um hospital e as opões estratégicas, de investimento e as contratações é a saúde”, sublinha.