Mais de sete mil voos foram cancelados, em todo o mundo, no fim de semana de Natal, face à propagação da nova variante do vírus SARS-CoV-2, Ómicron, segundo dados do site FlightAware.

Só este domingo contabilizaram-se dois mil cancelamentos de voos, 570 dos quais dizem respeito a viagens internacionais ou internas nos EUA.

No sábado, segundo a mesma página, já tinham sido cancelados quase 2.800 voos, e 970 dos quais dizem respeito a viagens com origem ou destino nos EUA, enquanto na sexta-feira verificaram-se 2.400 cancelamentos e 11.000 atrasos.

Companhias como a Lufthansa, Delta e United Airlines cancelaram vários voos após os seus pilotos, comissários de bordo e outros funcionários terem estado expostos ao novo coronavírus.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os dados da FlightAware revelam que a United Airlines cancelou 439 voos, entre sexta e sábado, 10% do total programado.

“O pico de infetados com a Ómicron em todo o país, durante esta semana, teve um impacto direto nas nossas tripulações“, apontou, no sábado, a United Airlines, citada pela Agência France Presse (AFP).

A Delta Airlines, por sua vez, cancelou 470 voos, entre sexta-feira e sábado.

Pelo menos, uma dezena de voos da Alaska Airlines também foram cancelados, no período em causa, após os funcionários terem estado “potencialmente expostos ao vírus”.

A Lusa contactou a TAP para saber quantos voos já foram cancelados, mas não obteve resposta.

No entanto, segundo os dados disponíveis no site da ANA, no que se refere ao Aeroporto de Lisboa, contabilizam-se este domingo nove voos cancelados nas chegadas, oito da TAP e um da Orbest, e 11 nas partidas, todos da transportadora aérea portuguesa.

Por sua vez, no sábado já tinham sido registados nove voos cancelados nas partidas do Aeroporto Humberto Delgado, sete dos quais da TAP, e 10 nas chegadas, oito da TAP. Na sexta-feira, tinham-se verificado nove voos cancelados nas chegadas e 10 nas partidas. Deste total, 17 pertenciam à TAP e os restantes à Transavia.

No que diz respeito ao Aeroporto do Porto, somaram-se este domingo dois voos cancelados nas chegadas e dois nas partidas, envolvendo as companhias TAP e Wizz Air Hungary. Neste aeroporto totalizaram-se, na sexta-feira, cinco voos cancelados nas chegadas e dois nas partidas, enquanto no sábado verificaram-se mais três cancelados nas chegadas e dois nas partidas. No que concerne a este aeroporto, a maioria dos voos cancelados, entre sexta e sábado, pertenciam à companhia Wizz Air, seguida pela TAP.

Segundo os dados disponíveis do site da ANA, não foram registados cancelamentos no Aeroporto de Faro, entre sexta-feira e sábado.

Já este domingo não se verificaram, novamente, cancelamentos nas chegadas, mas houve um cancelamento da TAP nas partidas.