O agora almirante Henrique Gouveia e Melo já tomou posse como Chefe do Estado-Maior da Armada, numa cerimónia que durou poucos minutos e que decorreu ao início desta tarde no Palácio de Belém.

Gouveia e Melo, o vice-almirante que liderou a task-force para a vacinação contra a Covid-19, foi promovido a almirante e elevado ao cargo máximo da Marinha após um processo de nomeação conturbado que levantou dúvidas sobre o processo de decisão que levou à escolha de Gouveia e Melo para o cargo.

O almirante Mendes Calado, que era até agora o Chefe do Estado-Maior da Armada, foi a grande ausência desta cerimónia. Mendes Calado disse, na semana passada, que não saiu do cargo por vontade própria.

No final da cerimónia, nenhum dos presentes, incluindo o ministro da Defesa e o próprio Gouveia e Melo, quis prestar declarações aos jornalistas.

Gouveia e Melo confirmou a sua subida ao cargo com a promessa: “Afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.”