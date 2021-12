Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A circulação na A4, junto a Penafiel, foi retomada esta quinta-feira pelas 6h da madrugada, depois do choque em cadeia que esta quarta-feira à noite provocou um morto e trinta feridos.

Os trabalhos de limpeza prolongaram-se durante toda a madrugada, explicou à Rádio Observador fonte do Destacamento de Trânsito da GNR do Porto.

No acidente, na zona de Bustelo, ao quilómetro 38 da A4 no sentido Amarante-Porto, estiveram envolvidos mais de dez carros. A circulação esteve cortada em ambas as vias.

A vítima fatal foi um homem, de 50 anos.